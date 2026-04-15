Estados Unidos designa a John Barrett como encargado de negocios en Venezuela

EU designa a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela.

CARACAS.- Estados Unidos designó a John Barrett como nuevo jefe de su misión diplomática para Venezuela, en el marco de la normalización de las relaciones entre ambos países tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Donald Trump designó a Barrett como nuevo encargado en reemplazo de Laura Dogu, quien fue nombrada en enero como principal diplomática estadounidense en el país sudamericano.

Asimismo, mediante un comunicado divulgado en la cuenta de la embajada en la red social X, Dogu indicó que su "asignación temporal en Caracas está llegando a su fin".

"Me complace anunciar que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas", anunció Laura Dogu.

Dogu, quien ha sido embajadora en Nicaragua y Honduras, llegó a la capital venezolana el 31 de enero como parte del proceso de reapertura de las misiones en ambos países, marcando un hito en la recuperación paulatina de las relaciones bilaterales.

Fue en el mes de febrero del 2019 que Caracas y Washington rompieron relaciones diplomáticas por decisión del entonces presidente Nicolás Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump en su primer mandato apoyara al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela.

Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez acordaron a principios de marzo restablecer relaciones diplomáticas y consulares tras siete años de ruptura.

Lo anterior se dio después de que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en un operativo en Caracas el 3 de enero. Maduro y su esposa fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por tráfico de drogas.

"Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela y de representar a Estados Unidos en este momento histórico."