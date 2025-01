Corte Suprema ratifica prohibición de Tiktok en Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados Unidos ha ratificado el día de hoy la prohibición de Tiktok para este próximo 19 de enero, haciendo que las empresas americanas que alojan la aplicación como Apple y Google, así como de Omegle, a menor de que ByteDance venda la red social.

Según señalan los medios internaciones, Reuters y Associated Press, la decisión se hizo de manera unánime y buscan defender la información privada de los usuarios de Tiktok, pues se teme que el gobierno chino pueda acceder a esta.

La iniciativa fue presentada por Donald Trump durante su mandato, pero no fue hasta el mandato de Joe Biden que está paso y fue apoyada por ambos partidos. Según autoridades americanas, la app no desaparecerá de los teléfonos móviles, pero servicios de actualización ya no estarán disponibles, lo que provocara que pueda dejar de ser usada correctamente.

A pesar de que la mayoría de los republicanos aceptan la medida de Biden y de que el propio Trump impulso la misma, el ahora presidente electo se ha mostrado reacio a prohibir Tiktok.

El gobierno de Estados Unidos señala que debido al origen de la red social, el gobierno de china tiene el control parcial de la misma, lo que podría permitir a las autoridades de este país usar la información de sus usuarios o hacer cambios a la misma.

El CEO de TikTok, Shou Zi Chew, negó que los dueños de ByteDance, empresa madre de TikTok, sean los dueños y negó que puedan modificar el algoritmo o tomar información privada.

Lo afirmado por el CEO de TikTok es parcialmente verdad, ciertamente ByteDance es una empresa privada, sin embargo, los ejecutivos son dueños minoritarios de la empresa, la mayoría recae sobre un sindicato regional, el cual, solo puede ser comandado por miembros del Partido Comunista Chino, es decir, el gobierno de china.