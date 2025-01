Crisis diplomática entre USA y Colombia, llegan acuerdo en tema deportación migrante

En una jornada marcada por tensiones diplomáticas, la Casa Blanca anunció este domingo un acuerdo con el Gobierno de Colombia que pone fin, al menos temporalmente, a la escalada de represalias comerciales y políticas entre ambas naciones. El conflicto se originó cuando Colombia se negó a aceptar dos vuelos de repatriación de migrantes indocumentados provenientes de Estados Unidos, autorizados previamente, lo que desató una serie de medidas punitivas por parte de la administración de Donald Trump.

Según un comunicado emitido por la Casa Blanca, Colombia se comprometió a aceptar "sin restricciones" el retorno de ciudadanos colombianos deportados desde EE. UU., incluidos aquellos trasladados en aviones militares. Este acuerdo detiene, por ahora, la imposición de aranceles del 25 % sobre las importaciones colombianas, que habrían subido al 50 % en una semana, y frena las restricciones de visados para altos funcionarios del gobierno colombiano y sus familias. Sin embargo, las inspecciones aduaneras y los controles fronterizos se mantendrán hasta que se complete el primer vuelo de deportados.

El presidente Donald Trump justificó las medidas argumentando la defensa de la soberanía estadounidense y advirtió que estas sanciones serían replicadas con cualquier país que no colabore con la repatriación de sus ciudadanos indocumentados. "Trump continuará protegiendo con fuerza la soberanía de nuestra nación", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió anunciando aranceles del 25 % a productos estadounidenses importados como represalia, lo que marcó un punto álgido en la crisis. Aunque el acuerdo actual reduce las tensiones, no está claro si será suficiente para restaurar completamente las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambas naciones.

En medio de la controversia, Trump utilizó Truth Social para compartir una imagen generada por inteligencia artificial que lo muestra vestido como un mafioso, acompañada de las siglas FAFO ("Fuck Around and Find Out"), un mensaje provocador que refleja su postura firme en el conflicto.

Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia, mientras que Colombia ocupa el puesto 23 entre los principales socios de EE. UU. El intercambio comercial incluye productos clave como petróleo, café, flores y carbón por parte de Colombia, y maíz y otros bienes agrícolas por parte de EE. UU. Esta dependencia mutua pone de manifiesto el impacto potencial de cualquier ruptura en las relaciones bilaterales.

A pesar del acuerdo, las medidas iniciales de ambos gobiernos han generado preocupación en sectores económicos y sociales, especialmente por el impacto en las exportaciones colombianas y la percepción de las políticas migratorias de Trump en la región. La relación entre ambas naciones podría enfrentarse a desafíos significativos si las tensiones no se manejan con cuidado en los próximos meses.