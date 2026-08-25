El rial iraní se desploma a un mínimo histórico por sanciones de Trump

El rial iraní alcanzó este lunes un nuevo mínimo histórico frente al dólar estadounidense, en una nueva señal del deterioro de la economía de la República Islámica.

La moneda llegó a cotizar alrededor de 2,02 millones de riales por dólar en el mercado informal, mientras que el tipo de cambio oficial del Banco Central de Irán se mantenía cerca de 1,5 millones de riales por dólar. Para la mayoría de los iraníes, sin embargo, es el mercado paralelo el que refleja de manera más directa el costo real de adquirir divisas.

¿Qué provocó el desplome del rial iraní?

El nuevo desplome se produjo en un momento particularmente delicado: Estados Unidos anunció una ampliación de sus sanciones contra Irán y advirtió a los países y empresas que continúen haciendo negocios con Teherán de que podrían enfrentarse también a medidas punitivas.

Washington pretende utilizar el sistema financiero internacional y el acceso al dólar como instrumentos de presión para reducir las fuentes de ingresos de la República Islámica.

Impacto de las sanciones en la economía iraní

La pérdida de valor del rial no comenzó con la actual escalada militar. La moneda llevaba años sometida a una fuerte presión debido a las sanciones internacionales, la inflación elevada, el bajo crecimiento económico y las dificultades de Irán para acceder normalmente a los mercados financieros internacionales.

La guerra iniciada a finales de febrero agravó considerablemente esos problemas.

La reducción del comercio, las restricciones financieras, las dificultades para exportar y las perturbaciones en el transporte marítimo han añadido nuevos obstáculos a una economía que ya funcionaba bajo un régimen de sanciones.