Tensión en Tlalpan: Vanessa Huppenkothen denuncia incidente en vivo

Vanessa Huppenkothen pidió ayuda durante una transmisión en vivo tras alertar que una camioneta intentó cerrarle el paso mientras circulaba por Tlalpan.

La presentadora de TUDN, Vanessa Huppenkothen, alertó durante una transmisión en vivo sobre un incidente ocurrido la noche del miércoles 19 de agosto, cuando una camioneta aparentemente intentó cerrarle el paso mientras circulaba por calles de la alcaldía Tlalpan, en Ciudad de México. Horas después, confirmó que se encontraba en casa y a salvo.

Vanessa Huppenkothen pide ayuda durante transmisión en vivo

El incidente quedó registrado durante una transmisión en vivo realizada desde la cuenta de Instagram de la comunicadora. En el video, Huppenkothen describe el comportamiento de una camioneta que aparentemente circulaba detrás de ella y, posteriormente, intentaba impedirle el paso.

"Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace", expresó durante la transmisión.

Ante la situación, la presentadora manifestó temor y pidió ayuda mientras continuaba conduciendo. "Si me matan, pues ya sabemos que fue este cabr...", dijo en otro momento del video.

Detalles del incidente

También señaló que se encontraba sola y solicitó que el vehículo se retirara del lugar. De acuerdo con el material difundido, la camioneta involucrada sería una Toyota RAV4 de color rojo. En la transmisión se observa que el vehículo aparentemente intenta colocarse frente al automóvil de Huppenkothen y dificultar su circulación.