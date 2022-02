Dejar morir de hambre a su bebé de 3 meses

Shantavia Hayden, de 29 años, negó rotundamente ante las autoridades de Michigan haber matado de hambre a su bebé, Amira Hayden, de tres meses de nacida en 2020.

Al rechazar la acusación ante el Tribunal de Circuito del Condado de Macomb, la joven madre se ha quedado sin la oferta de declaración de culpabilidad que podría haberle dado una pena de 10 años en prisión.

De acuerdo con el informe, la joven madre se declaró inocente durante una audiencia que se llevó a cabo a través de Zoom, previa al juicio ante el juez de distrito Jame Biernat, donde también aprovechó para despedir a su abogado defensor designado por el tribunal, Randy Rodnick.

En la misma audiencia, Shantavia Hayden también se declaró inocente de un cargo de abuso infantil de segundo grado.

El abogado Randy Rodnick quien compareció en persona, le dijo a la corte que la Oficina del Fiscal del Condado de Macomb se le acercó con un posible acuerdo de culpabilidad para que Hayden cumpliera 10 años en prisión a cambio de que ella se declarara culpable, propuesta que le hizo saber a su defendida.

"No me voy a declarar culpable, así que pueden dejar de venir a mí con un acuerdo de culpabilidad porque no lo acepto. No me declaro culpable de ningún asesinato porque no le hice daño a mi hijo", dijo Shantavia Hayden.