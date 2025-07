Donald Trump mencionado en registros Epstein: revela Wall Street Journal

WASHINGTON (23 de julio de 2025) – El nombre de Donald Trump aparece múltiples veces en los registros relacionados con Jeffrey Epstein, según reveló el Wall Street Journal. En mayo pasado, la fiscal general Pam Bondi informó al expresidente de estas menciones durante una reunión en la Casa Blanca, donde también le indicaron que cientos de otras figuras prominentes estaban incluidas en los archivos.

Bondi y su equipo enfatizaron que la presencia del nombre de Trump en los documentos no implica conducta ilícita —los archivos contienen información no verificada, en muchos casos rumores y declaraciones de terceros— y que no existía evidencia procesable contra él. En consecuencia, el Departamento de Justicia decidió no divulgar más documentos, dado el contenido sensible, incluyendo pornografía infantil y datos personales de víctimas.

A pesar del informe, Trump narrosó públicamente que nunca fue informado acerca de estar incluido en los archivos. Asimismo, tildó a la cobertura del Wall Street Journal de "fake news" y presentó una demanda por difamación evaluada en hasta £100 mil millones contra el medio, sus directivos y reporteros. El expresidente negó haber enviado un dibujo inapropiado en una tarjeta de cumpleaños a Epstein en 2003 —una afirmación incluida en el artículo del WSJ— y exige que se liberalicen las actas del gran jurado, asunto contrario a las normas de confidencialidad.

El director del FBI, Kash Patel, y otros funcionarios confirmaron en privado que sí existen múltiples referencias a Trump en los documentos, aunque sin evidencia de crimen. Mientras tanto, seguidores del MAGA y políticos aliados presionan por mayor transparencia, argumentando que ocultar los archivos equivale a encubrimiento político.

Además, la subcomisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ha iniciado el proceso para citar nuevos documentos del caso Epstein y a Ghislaine Maxwell, quien recientemente declaró haber proporcionado a la fiscalía nombres de aproximadamente 100 personas vinculadas al caso, lo que agrega tensión política en plena campaña electoral.

Este desarrollo marca una escalada de controversia política para Trump, cuyo segundo mandato —si lo obtiene— podría enfrentar cuestionamientos permanentes relacionados con su antigua relación con Epstein y el manejo de los documentos confidenciales del caso