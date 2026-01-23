Delcy Rodríguez habla sobre amenazas de muerte en Venezuela

Revela Delcy Rodríguez que fue amenazada de muerte por Gobierno de Trump si no cooperaba, tras captura de Maduro. La líder interina Delcy Rodríguez admitió a influencers sobre amenaza de EU de matar a líderes si no cooperan tras captura de Maduro. El ministro de Comunicaciones de Venezuela de ese momento, Freddy Ñáñez, sostiene un teléfono frente a un micrófono ante una reunión de personas influyentes afines al régimen.

En el altavoz del teléfono está la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien afirma que cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al dictador Nicolás Maduro, a ella y a otros miembros de su gabinete se les dieron 15 minutos para decidir si cumplían con las demandas de Washington, 'o nos matarían'. Rodríguez, la exvicepresidenta que asumió el poder tras el ataque estadounidense —y que desde entonces ha sido elogiada por Donald Trump por cederle el paso a sus exigencias— afirma que lo hizo únicamente porque las amenazas y el chantaje son constantes. También admite que su prioridad era 'preservar el poder político'.

Sus comentarios aparecen en una grabación filtrada de la reunión de casi dos horas, que se celebró en Venezuela siete días después del ataque estadounidense. El video, reportado por primera vez por el colectivo periodístico local La Hora de Venezuela, ofrece una visión poco común del funcionamiento del régimen chavista de Venezuela y revela cómo los gobernantes del país se apresuraron a recuperar el control de la narrativa después de que Washington eliminó a su figura decorativa.

¿Qué declaraciones hizo Delcy Rodríguez?

En medio de informes de que Rodríguez y otros miembros del gabinete mantuvieron conversaciones con Estados Unidos y sus enviados antes del ataque, la grabación revela las preocupaciones de las figuras sobrevivientes del régimen de que serían tildadas de traidores y sus esfuerzos para evitar que su movimiento político se fracture desde adentro. 'Lo único que pido es unidad', dice Rodríguez en su llamado al grupo.

Antes de ponerla en altavoz, el entonces ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, busca defender a Rodríguez, pidiendo que se acallen los chismes, rumores, intrigas e intentos de desacreditarla. Argumenta que ella es 'la única garantía que tenemos de que podemos restituir al presidente y a la primera dama, pero también de pasar página y reconfigurar nuestras fuerzas'.

Rodríguez, quien habló por altavoz durante seis minutos, dijo que le 'dolió... tener que asumir responsabilidades en estas circunstancias'. Luego se refirió al operativo militar estadounidense: 'Las amenazas comenzaron desde el primer minuto que secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado [Cabello, ministro del Interior], a Jorge [Rodríguez, hermano del presidente interino y presidente del Congreso] y a mí 15 minutos para responder, o nos matarían'.

Rodríguez dijo que en un primer momento las tropas estadounidenses supuestamente 'nos dijeron que [Maduro y su esposa, Cilia Flores] habían sido asesinados, no secuestrados', y que ella, su hermano y Cabello respondieron que 'estaban dispuestos a compartir la misma suerte'. 'Y les digo, mantenemos esa declaración hasta el día de hoy, porque las amenazas y el chantaje son constantes, y tenemos que proceder con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros, hermanos y hermanas', agregó, antes de enumerar tres objetivos: 'preservar la paz... rescatar a nuestros rehenes... y preservar el poder político'.

¿Cómo se filtró la grabación?

La reunión parece haberse grabado en una plataforma de videoconferencia (la mayoría de los influencers estaban presentes, pero otros se unieron en línea) y aún no está claro cómo se filtró. Ni el gobierno venezolano ni el estadounidense respondieron a las solicitudes de comentarios. Rodríguez no ha repetido la acusación de una amenaza de muerte por parte de Estados Unidos, y esta semana funcionarios en Washington dijeron que pronto visitaría la capital estadounidense. 'Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con Estados Unidos, sin ningún temor, para enfrentar nuestras diferencias y dificultades... y abordarlas a través de la diplomacia', dijo Rodríguez el miércoles.

Desde la captura y entrega de su predecesor, Rodríguez ha caminado por una delgada línea, expresando desafío en casa pero señalando a Washington que está lista para cooperar con la administración Trump. La historiadora y analista política Margarita López Maya, profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela, dijo que era difícil saber si hubo siquiera una amenaza de muerte. 'Puede ser una narrativa que la propia Rodríguez está construyendo para mantener unida a la base, porque todos saben que la salida de Maduro solo pudo haber ocurrido con complicidad interna', dijo López Maya.

En el encuentro, el ministro de Comunicación instó a los influenciadores a tener 'cuidado' con los 'puristas' que 'saldrán diciendo que estamos entregando el país, la revolución, traicionando' al chavismo. Ñáñez también afirmó que 'todo lo que está sucediendo hoy', incluido el control estadounidense sobre el petróleo venezolano, 'es simplemente el plan que Maduro puso sobre la mesa', y agregó: 'No es una concesión, un regalo o una derrota; vender petróleo a Estados Unidos siempre ha sido nuestro plan'.

Desde el ataque estadounidense, el régimen ha mantenido una retórica aparentemente contradictoria, inundando las redes sociales y los canales de Telegram con un lenguaje duro contra Estados Unidos mientras cumple con todas las demandas de Trump. 'Creo que lo que realmente está negociando el gobierno [venezolano] es cómo salvar su propio pellejo', dijo López Maya. Días después de filtrarse el video, Ñáñez fue nombrado ministro de Medio Ambiente en una reorganización del gabinete. Uno de los primeros pasos de su sucesor, el escritor Miguel Ángel Pérez Pirela, fue crear una cuenta en redes sociales supuestamente destinada a 'defender la verdad sobre Venezuela contra las campañas de noticias falsas', una medida que se considera otro ejemplo de cómo, incluso sin Maduro y en medio de un acercamiento a Estados Unidos, el régimen permanece fundamentalmente sin cambios, marcado por la represión, cientos de presos políticos y sin un cronograma para nuevas elecciones. 'Tenemos dos opciones generales: una es que el país se abra a una transición democrática', dijo López Maya. 'La otra es con la que claramente juega el chavismo: obedecer a Estados Unidos, pero intentar ganar tiempo para ver si, en el camino, pueden mantenerse en el poder mediante una opción autoritaria con algunas aperturas económicas', añadió.