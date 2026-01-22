Donald Trump formaliza salida de Estados Unidos de la OMS

La administración de Donald Trump ha formalizado este jueves la salida definitiva de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, cumpliendo así con su promesa de campaña apenas al retomar el poder por segunda vez, bajo el argumento de que la institución falló gravemente durante la crisis del covid-19. En un comunicado conjunto, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. denunciaron que el organismo sigue una agenda burocrática influenciada por naciones hostiles y criticaron que Estados Unidos asuma cargas financieras desproporcionadas frente a países más poblados que aportan menos capital al sistema.

A pesar de que la ley exige liquidar las cuotas pendientes y notificar el retiro con un año de antelación, el gobierno actual mantiene una deuda de 260 millones de dólares y ha decidido avanzar con la ruptura inmediata, lo que representa un golpe crítico para la estabilidad de la OMS, ya que Washington cubría cerca del 18% del presupuesto global. Mientras el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus ha calificado la medida como una pérdida para la seguridad sanitaria mundial y figuras como Bill Gates descartan un reingreso en el futuro cercano, el gobierno estadounidense asegura que a partir de ahora su liderazgo en salud pública se ejercerá de forma bilateral, colaborando únicamente con socios de confianza para proteger sus fronteras de amenazas infecciosas.