Denuncia a su novio por violencia y él libra la justicia tras cambiar de género

En España, una mujer se ha quedado desamparada ante la ley de violencia machista, luego de que denunció a su pareja por agredirla, sin embargo, éste decidió cambiar de género.

La víctima identificada como Carmen denunció a su pareja Agustín por golpes, insultos y agresiones, por lo que se inició un proceso judicial en su contra, no obstante, debido al cambio de él, ahora ya no se considera como violencia machista sino como violencia doméstica.

Las autoridades refieren que el conflicto que asegura sufrir, es el mismo que puede darse entre hermanos, y por ello no cuenta con una orden alejamiento contra el sujeto.

De acuerdo con medios locales, Carmen y Agustín, quien ahora se hace llamar Julia, ambos mayores de 50 años de edad, iniciaron una relación en 2011, no obstante, en 2020, él comenzó a cambiar.

"Quería ponerse ropa interior femenina en momentos íntimos. Pensé que podía ser fetichismo, pero después me decía que se sentía mujer y me pidió permiso para hormonarse. Nunca ha querido cambiar de sexo", explicó la fémina.

"Le dije que si él quería ese camino yo le acompañaría, pero como amiga, nunca como pareja, porque soy heterosexual", relató Carmen.

Él no lo entendió, por lo que se originaron las peleas, y por ello, la fémina tuvo que colocar un candado en su habitación.

Sin embargo, el pasado 15 de agosto Carmen llegó a la casa donde viven y encontró el candado roto, así como todas las cosas de su recámara revueltas, por lo que le pidió una explicación a Agustín, provocando la furia de él.

"Después de decirme ´a callar, coño´, empezó a darme empujones, golpes, me intentó quitar el móvil. Yo tenía sangre y arañazos", detalló la víctima.

Posteriormente, acudió al hospital para que los médicos hicieran un reporte de lesiones y así poder denunciarlo, pero la policía no pudo hacer mucho, ya que se dieron cuenta que cinco meses antes, en marzo, se cambió de género sin avisarle a nadie, así como también cambió su identificación y el resto de documentos oficiales.

"Cuando me senté delante del Agente me comunicó con sorpresa que mi ex pareja tenía, ahora, nombre de mujer a efectos oficiales", comentó Carmen.

Finalmente, por ese motivo los oficiales no pueden ayudarle en el tema de violencia machista cuando él la agrede, y actualmente está en la búsqueda de abogados que puedan auxiliarla en su caso.