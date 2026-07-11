Pentágono desclasifica videos de avistamientos de objetos voladores

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Departamento de Defensa de los Estados Unidos desclasificó y liberó una serie de nuevos videos que muestran avistamientos de objetos voladores no identificados, conocidos formalmente dentro de las esferas gubernamentales como Fenómenos Anómalos No Identificados. Las grabaciones, captadas por los sistemas ópticos y de visión térmica de aeronaves del ejército estadounidense, documentan interacciones con tecnologías aéreas de origen desconocido que despliegan velocidades y maniobras de vuelo que desafían las capacidades de la ingeniería aeroespacial contemporánea.

La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios coordina la difusión de los videos.

La difusión de estos materiales audiovisuales fue coordinada por la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, la dependencia del Pentágono encargada de centralizar la investigación y el análisis técnico de los avistamientos reportados por el personal militar. De acuerdo con las carpetas informativas compartidas con el Congreso norteamericano, los incidentes ocurrieron durante misiones de entrenamiento rutinarias sobre el espacio aéreo restringido de bases militares terrestres y zonas de operaciones navales en aguas internacionales, encendiendo alertas sobre la seguridad nacional.

Los avistamientos ocurrieron durante misiones de entrenamiento en espacios aéreos restringidos.

Los analistas de inteligencia del Pentágono precisaron que, si bien la mayoría de los reportes anuales logran ser catalogados tras un riguroso análisis como drones comerciales, globos meteorológicos o basura espacial, este grupo selecto de videos permanece clasificado como de origen verdaderamente inexplicado. La administración federal enfatizó que la desclasificación de estos archivos busca fomentar la transparencia institucional y motivar a que los pilotos sigan reportando estas anomalías sin temor al estigma profesional, garantizando la soberanía de sus fronteras aéreas frente a potenciales incursiones tecnológicas de potencias extranjeras.