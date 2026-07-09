Periodista argentino Eduardo ofrece disculpas tras polémicos comentarios contra los mexicanos

El periodista argentino Eduardo Feinmann reapareció este miércoles en la televisión de su país para responder a la controversia que provocaron sus declaraciones sobre los mexicanos, las cuales se viralizaron en redes sociales tras la eliminación de México del Mundial 2026.

Después de recibir críticas tanto de usuarios mexicanos como de argentinos, Feinmann emitió un mensaje en el que reconoció el enojo que generaron sus palabras y ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos. No obstante, en redes sociales varios usuarios cuestionaron la sinceridad de su pronunciamiento.

Feinmann reconoce el enojo generado por sus palabras y ofrece disculpas.

Durante su intervención, el comunicador afirmó que sus comentarios se dieron mientras hablaban de futbol y sostuvo que nunca pretendió emitir un mensaje xenófobo ni de odio. Asimismo, reconoció que las personas tenían motivos para molestarse por sus declaraciones.

Feinmann explicó que, si algún mexicano interpretó sus palabras como una ofensa personal, ese no era el propósito de su mensaje. Añadió que la pasión que despierta el futbol puede provocar expresiones desafortunadas durante una transmisión en vivo y aseguró que, de haber podido, habría tenido una bandera de México durante su disculpa.

El periodista argentino aclara que sus comentarios no fueron xenófobos.

El periodista también señaló que no siente desprecio hacia el pueblo mexicano y afirmó que sus declaraciones fueron consecuencia del contexto deportivo. De acuerdo con sus palabras, su intención nunca fue ofender a la población de México, sino expresar una reacción relacionada con el futbol.