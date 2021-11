Desalmada madrastra golpea a un niñito de 6 años hasta matarlo

Coventry, Reino Unido.- Como parte del juicio que enfrenta en Reino Unido por asesinato y crueldad infantil, Emma "N" de 31 años, compareció ante el tribunal de Coventry.

La mujer está acusada de flagelar hasta la muerte a su hijastro de 6 años, según las autoridades; sin embargo, durante su intervención negó estos cargos y señaló que las pericias policiales están equivocadas.

"No es la primera vez que los expertos médicos se equivocan y no será la última; en este caso no es un asesinato, no se cometió uno", declaró la procesada.

El tribunal señaló que el menor, murió a causa de una lesión cerebral "insuperable", aunque previamente Emma y Thomas "N", su ex pareja y padre de la víctima, lo obligaron a comer comidas con sal y permanecer de pie hasta 12 horas al día.

La imputada, acusó al hombre de mantener un comportamiento violento con su hijo; reveló que en una oportunidad se refirió a él como "Satán" y que hasta se mostró "avergonzado" con su presencia.

Ambos fueron entrevistados en 4 oportunidades por agentes policiales; Katya Saudek, abogada de la fémina, dijo al jurado que su cliente no se encontraba en el lugar de los hechos, a pesar de que las cámaras de vigilancia evidenciaron lo contrario.