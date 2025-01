Director de Emilia Pérez pide disculpas por su filme

El director Jacques Audiard, mente maestra detrás de la infame película, Emilia Pérez, se presentó en la Ciudad de Mexico para presentar la susodicha película francesa, donde pidió disculpas al público mexicano por el filme.

El filme fue bien recibido en el extranjero, pero en México, en donde está basado el trama, la película no fue bien recibida debido las partes musicales de la película y las malas traducciones del español.

"Abordé el tema con prudencia y reflexión. Si ustedes ven la película no se enterarán de nada nuevo y hasta les parecerá que estoy sobrevolando esta cuestión, y si les parece que lo hago con demasiada ligereza, les ofrezco una disculpa", declaró.





"Si hay cosas que les parecen escandalosas en Emilia, les pido disculpas. Lo que quiero decir es que no intento dar respuestas. El cine no da respuestas, el cine sólo plantea preguntas. Y quizá las preguntas que se plantean en Emilia sean incorrectas. Quizá simplemente me parecieron interesantes", comentó.

La película narra la historia de Rita Mora Castro (Zoe Saldaña), una abogada que recibe una inesperada propuesta de "El Manitas", un temido narcotraficante mexicano. Este le solicita ayuda para realizar un trato poco común: cumplir su sueño de transicionar y convertirse en Emilia Pérez (Karla Sofía Gascón).