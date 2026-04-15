Jerome Powell podría ser despedido por Donald Trump: incertidumbre en la economía

En Washington se está librando una pelea silenciosa... pero con consecuencias potencialmente explosivas para la economía global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a encender la polémica al lanzar una advertencia directa contra el actual jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell: si no deja el cargo cuando termine su periodo, podría ser despedido.

La amenaza que rompe tradiciones

La declaración no es menor. La Reserva Federal —conocida como la Fed— ha sido históricamente una institución independiente, diseñada para tomar decisiones económicas sin presiones políticas.

Sin embargo, Trump ha dejado claro que su paciencia se está agotando. Según sus propias palabras, si Powell no abandona su puesto al finalizar su mandato en mayo, "tendré que despedirlo".

Más que una disputa personal

Pero este conflicto va mucho más allá de dos figuras públicas.

En paralelo, el Departamento de Justicia mantiene una investigación contra Powell relacionada con los costos de renovación de la sede de la Fed, un proyecto millonario que ha generado sospechas dentro del gobierno.

Críticos —incluidos jueces y analistas— han señalado que esta investigación podría ser un instrumento de presión política más que un caso sólido.

El propio Powell ha defendido la independencia del banco central, sugiriendo que estas acciones buscan influir en sus decisiones económicas.

El relevo que no llega

Mientras tanto, Trump ya tiene a su candidato para sustituirlo: Kevin Warsh, un economista cercano a sus ideas.

El problema es que su nombramiento está atorado en el Senado. Legisladores han advertido que no aprobarán a ningún nuevo jefe de la Fed mientras la investigación contra Powell siga abierta.

Esto ha creado un escenario incierto:

Powell podría intentar mantenerse en funciones

Trump podría intentar removerlo

y los tribunales podrían terminar decidiendo quién tiene la razón

¿Por qué importa esto al mundo?

La Reserva Federal no solo influye en Estados Unidos. Sus decisiones afectan:

tasas de interés globales

tipo de cambio del dólar

inversiones en países emergentes

Por eso, cualquier intento de control político sobre la Fed genera alarma.

Expertos advierten que debilitar su independencia podría provocar inestabilidad financiera e incluso afectar la confianza internacional en la economía estadounidense.

Un conflicto que apenas comienza

Lo que hoy parece una disputa política podría convertirse en una batalla legal histórica. Incluso la Corte Suprema podría intervenir para definir si un presidente tiene el poder de despedir al jefe de la Fed.

Mientras tanto, el reloj avanza hacia mayo... y con él, una decisión que podría cambiar el rumbo de la política económica mundial.