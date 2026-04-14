Donald Trump y su imagen religiosa: Arresto de Brandon Hall en Ohio

La imagen mostraba al presidente Donald Trump con una túnica blanca y roja, comúnmente utilizada en las representaciones de Jesucristo y en los escritos que profetizan su regreso. Una brillante luz dorada, que en la imaginería religiosa se utiliza para representar la intervención divina, irradiaba de la mano de Trump mientras tocaba la frente de un hombre enfermo. Una mujer observaba la escena con las manos juntas en señal de oración.

El lunes por la mañana, mientras recibía en el Despacho Oval dos bolsas de un reparto de comida de McDonald´s, Trump dijo a los periodistas que no había captado toda esa imaginería religiosa. Dijo que había pensado que la imagen que había publicado en su cuenta de Truth Social no le representaba como Jesús, sino como médico.

"Creí que era yo como médico", dijo Trump sobre la publicación en las redes sociales, que borró tras las protestas. "Solo a las noticias falsas se les podía ocurrir eso".

Y añadió: "Hago que la gente mejore".

La eliminación de la publicación supuso una rara retirada para Trump, quien había publicado la imagen, al parecer generada por inteligencia artificial, poco después de utilizar la misma plataforma para atacar al papa León XIV, nacido en Estados Unidos y crítico declarado de la guerra de Estados Unidos en Irán. La aparición de la imagen había provocado toda una noche de reacciones por parte de líderes religiosos y partidarios del cristianismo, dolidos y escandalizados por el hecho de que Trump pareciera representarse a sí mismo como una figura similar a Jesús.

Trump se defiende de la controversia por su imagen religiosa en redes sociales.

Más adelante el mismo día, en entrevista con CBS News, Trump repitió la explicación de que consideraba que la imagen, que dijo que pensaba era obra de "un artista muy bello y talentoso", lo representaba como médico.

"Lo vi como una imagen de mí como doctor curando: estaba la Cruz Roja ahí mismo, estaba, ya sabes, personas médicas alrededor mío", dijo. "Y yo era como el doctor, ya sabes, como un poco divertido haciendo de doctor y mejorando a las personas. Así que así es como lo vi. Es lo que la mayoría de las personas pensó".

Dijo que había retirado la imagen porque "no quería que nadie se confundiera. La gente se confundió".

Trump no se disculpó por ninguna de las publicaciones, como tampoco se disculpó por amenazar con acabar con la civilización iraní la semana pasada. ("Me parece bien", dijo sobre la amenaza en Fox News el domingo, porque había llevado a Teherán a la mesa de negociaciones). La publicación en la que atacaba al papa León XIV y lo calificaba como "débil ante el crimen" sigue en línea, al igual que las innumerables publicaciones de multitud de críticos que creen que debería evaluarse la aptitud mental de Trump para ocupar el cargo.