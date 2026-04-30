Estados Unidos planea enviar misil hipersónico a Irán: Trump lo confirma

Trump busca desplegar por primera vez contra Irán el misil hipersónico 'Dark Eagle', valorado en 15 mdd. Según se informa, el ejército estadounidense está considerando enviar su misil hipersónico de largo alcance a Oriente Medio, posiblemente para atacar lanzadores de misiles balísticos desplegados en Irán. La solicitud, realizada por el Comando Central de Estados Unidos, justificaba el despliegue de un misil hipersónico, argumentando que el régimen iraní había trasladado sus lanzadores fuera del alcance del misil Precision Strike, que puede alcanzar objetivos a más de 480 kilómetros de distancia, según informó a Bloomberg una persona con conocimiento directo del asunto.

De recibir luz verde, esta medida marcaría la primera vez que Estados Unidos despliega un misil hipersónico que aún no ha sido declarado plenamente operativo. La solicitud no se ha hecho pública, y Estados Unidos e Irán mantienen un frágil alto el fuego desde el 8 de abril. Sin embargo, el presidente Trump ha amenazado repetidamente con reanudar la guerra con Irán mediante nuevas acciones militares, mientras las conversaciones para un acuerdo de paz permanecen estancadas. El arma hipersónica de largo alcance del Ejército, conocida como Dark Eagle, tiene un alcance de 1,725 millas y está diseñada específicamente para 'ataques de precisión convencionales de largo alcance' contra 'objetivos críticos y fuertemente defendidos', según la Biblioteca del Congreso. Cada misil cuesta aproximadamente 15 millones de dólares y no hay más de ocho, según informó una fuente a Bloomberg. Cada batería costará aproximadamente 2,700 millones de dólares, según publicó el medio.

Según informó el medio, adversarios como Rusia y China ya han desplegado estas armas. El CENTCOM no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del Post. Mientras tanto, Trump redobló el miércoles su bloqueo de 16 días a las exportaciones de petróleo de Irán, tras rechazar una propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz a todo el tráfico marítimo, dejando de lado la cuestión nuclear para una fecha posterior. 'El bloqueo es genial, ¿de acuerdo? El bloqueo ha sido 100% infalible', dijo Trump a los periodistas. 'Ahora, solo les queda rendirse, eso es todo lo que tienen que hacer. Simplemente decir: 'Nos rendimos''.