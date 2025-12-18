Venezuela solicita apoyo en la ONU tras bloqueo de Donald Trump

En una escalada de tensiones diplomáticas, los gobiernos de China y Rusia manifestaron este jueves su respaldo oficial a la solicitud de Venezuela para convocar una reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. La medida surge como respuesta al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un "bloqueo total" contra buques petroleros que operen con el país sudamericano.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, declaró en rueda de prensa que Pekín se opone firmemente a cualquier forma de "intimidación unilateral" y apoya la soberanía de las naciones. Según Guo, Venezuela tiene el derecho inalienable de desarrollar cooperaciones internacionales de forma independiente. Este respaldo se vio reforzado por una llamada telefónica entre el canciller chino, Wang Yi, y su homólogo venezolano, Yván Gil, donde se ratificó la alianza estratégica entre ambas naciones frente a las crecientes sanciones de Washington.

La solicitud de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU

Por su parte, Rusia hizo un llamado al "pragmatismo". Alexandr Schetinin, director del Departamento de América Latina de la Cancillería rusa, expresó su esperanza de que la administración Trump evite cometer "errores" que podrían desestabilizar a toda la región. Moscú instó a la Casa Blanca a mantener un enfoque "sobrio" para prevenir situaciones con consecuencias graves en el hemisferio.

El conflicto se agudizó esta semana tras la orden de Trump de implementar un despliegue militar en el Mar Caribe para bloquear el flujo petrolero venezolano, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y al "Cártel de los Soles". Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro interpreta estas acciones como un intento directo de forzar un cambio de régimen.

Respaldo internacional a Venezuela

La movilización de las potencias euroasiáticas en los organismos internacionales marca un nuevo capítulo en la geopolítica de 2025, situando a Venezuela como el epicentro de un pulso entre la política de presión de Donald Trump y la defensa de la multipolaridad por parte de China y Rusia. Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU evalúe la petición venezolana en las próximas horas bajo un clima de alta presión internacional.