Melania Trump lanza tráiler de su película documental

Brett Ratner dirige el documental que se estrenará en enero de 2026.

Por Staff / La Voz - 17 diciembre, 2025 - 10:59 a.m.
      Melania Trump lanza el primer tráiler de su película documental, en donde se define como "la más icónica primera dama". Se dio a conocer el primer tráiler de la nueva película autobiográfica de Melania Trump, esposa de Donald Trump que será dirigida por Brett Ratner y producida por Amazon MGM.

      ¿De qué trata la película de Melania Trump?

      Melania Trump, primera dama de Estados Unidos y esposa de Donald Trump, lanzará una película autobiográfica que se estrenará el próximo 30 de enero del 2026.

      Tal y como lo indica el título, esta película autobiográfica de Melania Trump explorará su vida como primera dama de Estados Unidos y la relación con Donald Trump. También esta película documental y autobiográfica de Melania Trump busca mostrar la trayectoria de la esposa del presidente de Estados Unidos desde Eslovenia hasta la Casa Blanca, sus experiencias durante un período de transición y cómo ha manejado esta nueva exposición política.

      Según se revela, Melania Trump recibió el control y la aprobación total del proyecto, el cual está producido por Amazon como parte de un acuerdo de 40 millones de dólares (720 millones 140 mil pesos).

