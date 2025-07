Donald Trump niega haber escrito carta a Jeffrey Epstein

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump calificó de "falsa, maliciosa y difamatoria" una carta publicada por The Wall Street Journal que supuestamente le envió al condenado sexual Jeffrey Epstein en 2003 con motivo del 50.º cumpleaños del financista.

La carta, que formaba parte de un álbum compilado por Ghislaine Maxwell, contenía un mensaje mecanografiado enmarcado por un dibujo de una mujer desnuda, y concluía con la frase: "Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret", firmada "Donald" justo debajo del dibujo.

Trump negó haber escrito el texto o realizado el dibujo —"no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos"—, y anunció que demandará tanto al medio como al magnate Rupert Murdoch y News Corp por difamación.

La publicación del WSJ coincide con una profunda división en su base MAGA, donde algunos aliados, como el senador JD Vance y la activista Laura Loomer, apoyaron a Trump y rechazaron la carta como "totalmente falsa".

Además, la controversia renovó el debate sobre la transparencia en el caso Epstein. Trump instruyó a la fiscal general Pam Bondi a solicitar públicamente los testimonios del gran jurado, con la esperanza de satisfacer las demandas de los seguidores que pedían revelar los llamados "Epstein files". El Departamento de Justicia ya había descartado la existencia de una "lista de clientes" y confirmado que Epstein se suicidó en 2019, decisión que molestó al ala más radical del movimiento MAGA.

Analistas indican que Trump podría estar utilizando la polémica como estrategia para desviar atención de otros asuntos políticos y consolidar apoyo entre simpatizantes escépticos.

El caso está en curso mientras el WSJ defiende que basó su historia en documentos examinados por autoridades, incluyendo el Departamento de Justicia, aunque hasta ahora no han mostrado públicamente la carta original ni pruebas forenses que la autentifiquen