Megan Kerrigan, protagonista del escándalo en concierto de Coldplay

Megan Kerrigan, la esposa del CEO de Astronomer, Andy Byron, ha sido el centro de atención tras el viral incidente durante el concierto de Coldplay el 16 de julio de 2025, cuando Byron apareció en la "kiss cam" con la directora de Recursos Humanos de la compañía, Kristin Cabot .

¿Quién es Megan Kerrigan?

Es educadora y administradora escolar con amplia trayectoria. Se desempeña como Associate Director of Lower School y encargada de admisiones del Hope Graham Program en la Bancroft School, en Worcester, Massachusetts, enfocada en estudiantes con dificultades de aprendizaje.

Está casada con Byron desde hace años y juntos tienen dos hijos, viviendo entre Massachusetts y Nueva York.

Su reacción al escándalo

Tras la difusión del video, Megan eliminó el apellido "Byron" de su perfil y desactivó sus cuentas de Facebook e Instagram, señal de que podría estar evaluando su situación marital.

Internautas han expresado apoyo:

"Sorry you´re going through this", dijo un usuario tras la eliminación de sus redes.

Repercusiones profesionales y personales

Aunque la atención recaía en Byron y Cabot, Megan fue quien captó la simpatía pública por su forma de separar su identidad personal del revuelo generado.

El incidente también puso en foco temas de ética corporativa, medios laborales y los límites entre vida privada y profesional .

Hasta el momento, ni Megan ni Andy han emitido declaraciones. Su decisión de borrar su presencia en redes sociales sugiere un deseo de preservar la privacidad familiar mientras se aclaran detalles del futuro de su vínculo.