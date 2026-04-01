Trump lleva a la Corte Suprema el debate sobre ciudadanía: ¿Qué pasará?

En un hecho sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado hasta la Corte Suprema uno de los temas más polémicos de su agenda: el derecho a la ciudadanía por nacimiento. No se trata solo de un debate legal, sino de una discusión que podría redefinir lo que significa ser estadounidense.

El presidente en el centro del tribunal

Trump no solo impulsó el caso: también hizo historia al asistir personalmente a la audiencia del máximo tribunal, algo prácticamente inédito para un mandatario en funciones. Este gesto ha sido interpretado como una señal clara de la importancia política que tiene el tema para su gobierno.

El debate gira en torno a una orden ejecutiva firmada al inicio de su nuevo mandato, con la que busca eliminar la ciudadanía automática a hijos de migrantes indocumentados o con estatus temporal.

El corazón del conflicto: la Enmienda 14

Desde 1868, la Constitución de Estados Unidos establece que toda persona nacida en su territorio es ciudadana, gracias a la Enmienda 14. Sin embargo, Trump y su equipo sostienen que esta norma ha sido mal interpretada.

El punto clave está en una frase: "sujetas a su jurisdicción". Para el gobierno, esto implicaría que no todos los nacidos en suelo estadounidense califican automáticamente como ciudadanos, especialmente si sus padres no tienen un estatus legal.

Pero juristas y organizaciones civiles advierten que cambiar esta interpretación podría romper con más de un siglo de precedentes legales.

También lee: Texcoco: el aeropuerto que nunca despegó

Un choque de visiones

El caso ha dividido profundamente a Estados Unidos:

Postura del gobierno: limitar la ciudadanía evitaría abusos del sistema migratorio.

Postura de críticos: podría crear una generación de personas sin derechos plenos.

Organizaciones como la ACLU alertan que esto abriría la puerta a una "subclase" sin ciudadanía, mientras que expertos legales recuerdan que la Corte Suprema ya defendió este derecho en 1898 con el caso Wong Kim Ark.

Millones en juego

Las consecuencias no son menores. Se estima que más de un millón de niños podrían verse afectados si la medida prospera.

Además, algunos especialistas advierten que eliminar este derecho podría generar a largo plazo más población indocumentada, en lugar de reducirla.

Un fallo que marcará época

Aunque tribunales inferiores han bloqueado la orden de Trump por considerarla inconstitucional, ahora será la Corte Suprema —con mayoría conservadora— la que tenga la última palabra.

La decisión se espera en los próximos meses y podría convertirse en uno de los fallos más importantes en décadas, no solo por su impacto legal, sino por lo que representa para la identidad del país.

Más que un juicio, un momento histórico

Lo que está en juego va más allá de una política migratoria. Este caso enfrenta dos visiones de nación:

Una basada en la tradición constitucional y el derecho automático por nacimiento.

Otra que busca redefinir quién merece pertenecer al país.

El veredicto no solo dirá qué pasa con la ciudadanía. También responderá una pregunta más profunda: ¿Estados Unidos seguirá siendo una nación definida por el lugar de nacimiento... o por el estatus de sus padres?