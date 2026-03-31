Ormuz: la jugada de Trump que sacude al mundo... sin mover un solo barco

En medio de una de las crisis geopolíticas más tensas de los últimos años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un mensaje que ha dejado perplejos a aliados y rivales: Washington no quiere liderar la reapertura del estrecho de Ormuz... quiere que otros lo hagan.

La estrategia de Trump: presión a aliados para la seguridad en Ormuz

Un punto clave del planeta en pausa

El estrecho de Ormuz no es cualquier lugar. Por ahí circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que lo convierte en una arteria vital para la economía global.

Sin embargo, desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán en febrero de 2026, este paso estratégico ha estado prácticamente bloqueado, provocando:

- Disparos en el precio del petróleo

- Caída del tráfico marítimo

- Tensión económica global

Lejos de encabezar una operación directa, Trump ha optado por una estrategia distinta: presionar a sus aliados para que asuman el control.

Según declaraciones recientes, el mandatario considera que los países que dependen del petróleo que pasa por Ormuz deberían encargarse de su seguridad.

En otras palabras:

"Si lo necesitan, que lo protejan ellos."

Incluso ha llegado a pedir a varios países que formen una coalición militar para vigilar la zona, aunque sin mucho éxito.

Reacciones internacionales ante la solicitud de Trump sobre Ormuz

Aliados... pero no tanto

La respuesta internacional ha sido fría. Muchos países —incluidos miembros de la OTAN— han rechazado involucrarse directamente en el conflicto, argumentando que "no es su guerra".

Algunos ejemplos de tensiones:

- Reino Unido ha evitado enviar fuerzas navales

- Francia negó apoyo logístico

- España rechazó uso de bases militares

Esto ha generado un nuevo frente de conflicto: Estados Unidos vs. sus propios aliados.

Consecuencias del conflicto en el estrecho de Ormuz para la economía global

Entre amenazas y negociaciones

Mientras pide ayuda, Trump también ha elevado el tono contra Irán:

- Amenazas de ataques a infraestructura clave

- Presión diplomática para reabrir el estrecho

- Señales contradictorias sobre el fin de la guerra

Al mismo tiempo, Irán no se queda atrás: ha considerado cobrar peajes a los barcos o restringir aún más el paso, lo que podría agravar la crisis energética global.

¿Qué busca realmente Estados Unidos?

Detrás de esta postura hay una lógica clara:

- Reducir el costo militar directo

- Compartir responsabilidades con aliados

- Declarar "victoria" sin prolongar la guerra

Trump parece apostar por un modelo en el que EE.UU. influye... pero no se expone tanto.

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Un nuevo orden en juego

La crisis del estrecho de Ormuz no solo trata de petróleo o rutas marítimas. Es un reflejo de algo más profundo:

- La fragilidad de las alianzas internacionales

- El cambio en el liderazgo global de EE.UU.

- Y un mundo donde cada país empieza a mirar primero por sí mismo.