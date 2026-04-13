Papa León XIV responde a Donald Trump: "No tengo miedo"

El Papa León XIV respondió a los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que no teme a su gobierno y reiterando que su misión está guiada por los principios del Evangelio.

Durante su traslado hacia Argelia, el pontífice subrayó que sus declaraciones no buscan confrontar a ningún actor político, sino expresar un mensaje claro basado en la fe: la promoción de la paz. En ese sentido, enfatizó que la Iglesia tiene la responsabilidad moral de pronunciarse en contra de los conflictos armados.

El papel del Papa en la política mundial

El líder religioso explicó que su papel no es el de un actor político, sino el de un referente espiritual que impulsa el entendimiento entre las naciones. Por ello, insistió en la necesidad de construir puentes de diálogo, reconciliación y evitar la guerra siempre que sea posible.

Asimismo, lamentó las críticas recibidas por parte del mandatario estadounidense, quien lo calificó de débil y cuestionó su postura en temas internacionales, particularmente en relación con Irán y Venezuela. Sin embargo, el Papa afirmó que continuará firme en su labor pastoral.

Mensaje del Papa sobre la paz

En su mensaje, también señaló que considera que el presidente no interpreta correctamente el sentido del Evangelio, el cual —dijo— llama a trabajar por la paz. A pesar de la tensión, reiteró que seguirá defendiendo estos valores desde su posición al frente de la Iglesia.

El intercambio de declaraciones refleja un momento de fricción entre el ámbito religioso y el político, en medio de posturas encontradas sobre conflictos internacionales y el papel de la fe en estos temas.