Dos primos jugaban con un arma durante una transmisión en vivo y mueren

Un par de primos jóvenes murieron después de lo que la policía llama un "asesinato-suicidio" que se transmitió en vivo por Instagram, durante una fiesta de cumpleaños de St. Louis.

Kuaron Harvey, de 14 años, y Paris Harvey, de 12, estaban en vivo en Instagram alrededor de las 2 a.m. del viernes cuando un arma con la que estaba jugando el niño menor se disparó y mató a su prima, lo que lo llevó a suicidarse, según informó CBS News.

La policía inicialmente describió el incidente mortal como un asesinato-suicidio, sin embargo, su familia dice que "no fue así".

"No fue un asesinato. No fue un suicidio", dijo la angustiada madre de Paris, Shinise Harvey, al St. Louis Post-Dispatch. "Fue un accidente raro".

Ella dijo que los familiares que vieron el video dijeron que la pareja estaba "tratando de ser demasiado moderna" cuando ocurrió el tiroteo.

La policía le dijo al medio que los primos fueron encontrados inconscientes a las 2:07 am y luego ambos fueron declarados muertos en la escena.

"No fue una situación en la que estuvieran discutiendo ni nada por el estilo", dijo Susan Dyson, la abuela de la niña muerta. "Estaban jugando con un arma cuando no deberían haberlo hecho. Por supuesto, no deberían haberlo hecho.

"Creo que simplemente se disparó", dijo Dyson. "Se disparó por error".

Ella dijo que los dos estaban en una fiesta de cumpleaños para los miembros más jóvenes de la familia cuando entraron al baño para filmar frente a un espejo. Fue entonces cuando ocurrió la tragedia.

La familia dijo que los dos eran tan cercanos que eran como "hermano y hermana", y que normalmente se paseaban cuando estaban juntos, haciendo bromas, rapeando o haciendo videos.

"No importa lo bien que criemos a nuestros hijos, todavía se van a aventurar", dijo Shinise Harvey al Dispatch.