Dos tercios en EU demeritan guerra en Afganistán

En un ambiente de polarización nacional debido al manejo que el presidente Joe Biden está haciendo del retiro de las tropas estadunidenses, la mayoría de los estadunidenses duda que la guerra en Afganistán haya valido la pena.

De acuerdo con una encuesta de The Associated Press-NORC Center, dos tercios de los estadunidenses considera que no tuvo resultados positivos.

Mientras que 47% aprueba la gestión de Biden de los asuntos internacionales, y 52% aprueba a Biden en materia de seguridad nacional.

Mark Sohl, de 62 años, de Topeka, Kansas, dijo que "no valía la pena perder más vidas estadunidenses". Agregó: "Después de 20 años, tienes que soltarte".

Aunque casi la mitad considera que las tropas de EU deberían permanecer en Afganistán tras ver escenas de terror y gente tratando de huir de los talibanes, que tomaron el país el domingo pasado.

Deborah Fulkerson de Pueblo, Colorado, cree que sería prudente que Estados Unidos permaneciera en Afganistán.

Siento que tener presencia allí sólo hace que las cosas sean más neutrales y más seguras para esas personas y para nosotros", dijo.

En Afganistán, ayer, ciudadanos desafiaron a los talibanes blandiendo banderas nacionales, en el Día de la Independencia del país, mientras que el hijo del legendario comandante Ahmed Masud, que luchó contra los islamistas hace dos décadas, llamaba a resistir y pedía armas a EU.

Los afganos salieron a las calles de Kabul y de otras ciudades, como Asadabad, con la bandera tricolor del país, mientras que en los edificios oficiales y en las patrullas de los talibanes ondea la bandera blanca con un lema islamista.

Cerca de Wazir Akbar Khan, en las afueras de la capital, los manifestantes se cruzaron con una camioneta de los talibanes. El auto redujo su marcha, pero luego se fue, ignorando a los reunidos.

Los insurgentes tomaron el poder del país el domingo pasado en un rápido avance ante el retiro de las tropas extranjeras.