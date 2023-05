Drone explota cerca del Kremlin: Rusia acusa a Ucrania de atentado contra Putin

Durante las altas horas de la noche en Rusia, camaras de vigilancia en la ciudad captaron el momento que un drone logró llegar hasta el Kremlin, residencia del presidente Vladimir Putin, estallando sobre una de las cúpulas del enorme complejo.

#AHORA | Imagen de uno los drones dirigiéndose al Kremlin de Moscú visto desde otro ángulo. pic.twitter.com/6IOmdHl25o — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) May 3, 2023

Ante esto, el régimen ruso aseguró que esto se trata de un ataque por parte de Ucrania con la intención de acabar con la vida de Putin. También señalaron que 3 drones se dirigían a la residencia del presidente pero se lograron derribar dos de ellas.

"Esta noche el régimen de Kiev intentó golpear con vehículos aéreos no tripulados la residencia del presidente de la Federación Rusa", indicó el Kremlin en un comunicado publicado en su página web.

— Rusia dice que Ucrania intentó golpear al Kremlin con drones durante la noche en un intento de asesinato contra Putin. pic.twitter.com/mCfm9pWSfA — Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) May 3, 2023

En las imágenes compartidas principalmente por embajadas rusas, así como medios rusos y bots, se puede ver como un solitario drone se acerca al Kremlin y explota sobre una de las cúpulas del complejo, pero esta no hace ningún daño.

Aunque Rusia rápidamente culpó a Ucrania, el gobierno de Volodímir Zelenski negó estos ataques, señalando que atacar el Kremlin no resuelve ningún asunto militar.

"Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin", declaró Mikhailo Podoliak, consejero presidencial. "Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar", agregó.