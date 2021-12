Encuentra una cabeza de pollo entera en su pedido de KFC

Twichenham, Inglaterra.- Una mujer identificada Gabrielle "N", adquirió una cajita de alitas en un Kentucky Fried Chicken (KFC) y se sorprendió al encontrar una cabeza de pollo entera cubierta por la masa crujiente rebozada.

La disgustada fémina denunció su caso y compartió el hecho en redes sociales, donde mostró una foto en la cual se apreció la cabeza, ojos y pico del ave.

Además, la consumidora no dudó en dejar una reseña en la plataforma JustEat, en donde escribió: "encontré una cabeza de pollo frito en mi comida de alitas calientes; no me dejes el resto de mi comida".

La imagen también fue publicada en el perfil de Instagram Takeawaytrauma, portal de denuncias sobre malas experiencias con alimentos de restaurantes; "realmente desearía poder retroceder 2 minutos en el tiempo cuando no había visto esto", comentó un usuario incrédulo con relación a la foto.

"Estamos realmente sorprendidos por esta foto; desde que Gabrielle se puso en contacto, hemos estado investigando cómo sucedió".

"En pocas palabras, servimos pollo real y estamos orgullosos de eso, pero esto claramente se ha escapado de los estrictos procesos y controles establecidos con nuestros proveedores, socios y equipos, que preparan todo en el momento en nuestros restaurantes", manifestó KFC en un mensaje.