Encuentran sin vida a extrabajador de OpenAI que denunció a la empresa

Un medio del estado de California dio a conocer que un ex empleado de OpenAI, empresa de inteligencia artificial, quien habría avisado a las autoridades que la empresa habría infringido en las leyes de derecho de autor de Estados Unidos, fue encontrado sin vida este pasado noviembre.

EL San Jose Mercury News, dio a conocer que Suchir Balaji, un investigador de 26 años fue encontrado sin vida dentro de su departamento este pasado 26 de noviembre por la Policía local, esto por aparente suicidio.

El ex empleado de OpenAI denuncio en una entrevista con el The New York Times, que la empresa para la que trabajaba, usaba información con derecho de autor para entrenar su inteligencia artificial, esto para competir contra los propios artículos plagiados.

Un portavoz de OpenAI reaccionó a la noticia en una declaración al medio especializado TechCrunch: "Estamos devastados al enterarnos hoy de esta noticia increíblemente triste y nuestros corazones están con los allegados de Suchir en estos momentos difíciles".

OpenAI y su socia, la gigante Microsoft, afrontan varias demandas de medios y publicaciones, entre ellas el propio New York Times, por violación de derechos de autor.