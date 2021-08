Endurece China restricciones; Limitan viajes al extranjero

China anunció el miércoles restricciones a sus ciudadanos que viajen al extranjero en medio de una nueva ola de contagios por covid-19 en el país y dada "la complicada situación pandémica en el exterior".

Los servicios de inmigración dejarán de expedir temporalmente pasaportes y otros documentos necesarios para viajar al extranjero "a menos que haya una razón imperiosa", dijo a los periodistas Liu Haitao, un responsable de la oficina de inmigración.

La ciudad china de Wuhan realizará pruebas de covid-19 a sus 8.4 millones de habitantes tras detectarse siete casos de la variante Delta. #enPunto pic.twitter.com/po1H0ZJZ0t — Denise Maerker (@DeniseMaerker) August 3, 2021

La decisión fue tomada en momentos en que la curva de nuevos casos continúa en ascenso en el gigante asiático, con lo que varias ciudades del país ampliaron las restricciones y los confinamientos selectivos para frenar la propagación de los peores rebrotes desde el comienzo de la pandemia.

Las autoridades chinas buscan contener los brotes -71 positivos por contagio local registrados este miércoles por los 61 del martes o los 55 del lunes- con rondas de test masivos y confinamientos parciales en las hasta 144 zonas ahora consideradas de riesgo.

Es la cifra más alta desde que China estableció los estándares para las tareas de control y prevención contra la covid, detalló este miércoles la Comisión Nacional de Salud del país asiático. Asimismo, el servicio de taxis, de autobuses interurbanos y de las plataformas de transporte privado han quedado suspendidos en estas zonas hasta nuevo aviso, agregó el Ministerio de Transporte.

#INFOGRAFÍA Mapa en el que se muestran los casos sintomáticos de covid-19 detectados actualmente en China, según el medio chino iFeng news #AFP pic.twitter.com/23xuoViPVt — Agence France-Presse (@AFPespanol) August 2, 2021

Los rebrotes, asociados a la variante delta del virus, se han propagado por diferentes puntos del país, con nuevos casos notificados este miércoles en:

Hunan (centro, 15)

Hubei (centro, 9)

Shandong (este, 6)

Yunnan (sur, 3)

Henan (centro, 2)

Fujian (sureste, 1)

Al margen, las autoridades también detectaron 27 nuevas infecciones asintomáticas (15 de las cuales fueron por contagio local; el resto, "importadas"), aunque Beijing no las computa como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas. Así, el número total de contagiados activos es de 1.240, 21 de los cuales se encuentran graves, tres menos que la jornada anterior.

Wuhan amplia los confinamientos

Hay más de 400 casos nuevos locales desde que el pasado 20 de julio estalló un brote en el aeropuerto de Nanjing, capital de la provincia oriental de Jiangsu, originado según las autoridades por la limpieza sin protección adecuada de un avión de Air China procedente de Rusia en el que viajaba una persona infectada.

Funcionarios de la cartera de Transporte enfatizaron hoy en la necesidad de reforzar las medidas de prevención en los aeropuertos, con desinfecciones más exhaustivas y pruebas de ácido nucleico cada dos días para algunos trabajadores.

Nanjing, que llevaba desde junio de 2020 sin presentar infecciones a nivel local, emprendió ayer pruebas de ácido nucleico a todos sus residentes -unos 11 millones- y hoy sus autoridades ampliaron los confinamientos a 16 complejos residenciales tras contabilizar otros nueve contagios.

En Shanghai, que no informó de nuevos casos, las autoridades confirmaron hoy que el positivo del martes no está relacionado con el brote de Nanjing, aunque igualmente pertenece a la variante delta, que se estima puede ser hasta un 60 % más transmisible. Durante el día también se confirmaron tres nuevos positivos en Beijing. Los nuevos casos se producen en pleno periodo vacacional por el parón escolar, y las autoridades de varias ciudades han pedido que no se viaje a otras provincias si no es estrictamente necesario.

Los rebrotes han llegado hasta la región autónoma de Macao, que este miércoles anunció igualmente una ronda de test masivos a su población tras confirmar cuatro positivos por covid.

Expertos locales han expresado que la tasa de vacunación y la experiencia acumulada impedirán un gran brote por todo el país: hasta ahora, China ha administrado 1.700 millones de dosis de sus vacunas contra la covid, según la Comisión Nacional de Salud, que no publica datos de cuántas personas han recibido la pauta completa de vacunación.