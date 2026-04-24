David Mason: Rescatan a vecinos tras tornado en Enid, Oklahoma

Un potente tornado en Oklahoma arrancó tejados de edificios y redujo otros a escombros, derribó postes de electricidad y obligó a equipos de emergencia a acudir con rapidez a una comunidad rural cerca de la Base Aérea Vance, informaron las autoridades.

El tornado confirmado el jueves se desplazó por partes de Enid, una ciudad de unos 50 mil habitantes cerca de la frontera norte del estado, según el Servicio Meteorológico Nacional. Videos mostraron una columna de aire que giraba rápidamente y tocaba tierra, junto a viviendas completamente destruidas.

La policía local fue enviada a las zonas afectadas en cuestión de minutos y comenzó los registros en viviendas, a las que se sumaron después múltiples búsquedas por parte del Departamento de Bomberos de Enid y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, explicó el viernes el alcalde de Enid, David Mason.

Según Mason, algunos vecinos quedaron atrapados en sus viviendas por los escombros y tuvieron que ser rescatados. Parte de los peores daños se registraron en Gray Ridge, un vecindario en el lado sur de la ciudad, donde viviendas fueron derribadas, agregó.

"El apoyo de nuestra comunidad ha sido notable. Empresas locales han ofrecido equipos y mano de obra, los residentes han abierto sus puertas y los suministros ya han llegado en abundancia", dijo Mason en una publicación online. "Así es Enid en los momentos difíciles: seguimos apoyándonos los unos a los otros".

Videos desde el lugar mostraron montones de escombros donde antes había viviendas. Otros edificios parecían haber quedado arrasados.

Amy Kuntz, que conducía de regreso a Enid, calmó a su hija por teléfono durante la tormenta.

"Ella dijo ´No sé qué hacer´. Y entonces yo le dije ´Métete en la bañera´. Así que se metió en la bañera y ni siquiera un minuto después dijo ´Mamá, el tejado ya no está´", contó Kuntz a KFOR-TV.