Operativo del FBI desmantela a la Mexican Mafia en California

Autoridades federales de Estados Unidos informaron sobre la detención y procesamiento de 43 presuntos integrantes y asociados de la pandilla carcelaria conocida como Mexican Mafia, acusados de participar en una serie de delitos graves en el condado de Orange, California, entre ellos narcotráfico, secuestro, extorsión, agresión y asesinato.

De acuerdo con el Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Departamento de Justicia, 25 de los implicados fueron arrestados en un operativo reciente, mientras que el total de personas imputadas incluye a miembros que ya se encontraban bajo custodia en centros penitenciarios. Las acusaciones fueron formalizadas mediante tres procesos federales que contemplan un total de 66 cargos. Entre los detenidos se encuentran Jaime Alvarado, de 42 años, alias "Junior" y "Brian Barbas"; Karina Cesena, de 32 años; y Mario Flores, de 40 años, alias "Happy". Asimismo, autoridades señalaron que otros presuntos integrantes de alto rango, como Luis Cárdenas, alias "Gangster" o "Pops", y José Antonio Ochoa Madrigal, alias "Sparky", ya estaban recluidos y comparecerán ante la justicia en las próximas semanas.

Las autoridades detuvieron a 43 presuntos integrantes de la Mexican Mafia en un operativo reciente.

El Primer Fiscal Auxiliar de Estados Unidos, Bill Essayli, declaró que "los pandilleros que asesinan, extorsionan, secuestran y trafican con drogas y armas de fuego representan una amenaza para nuestras comunidades y nuestra forma de vida", y añadió que "las detenciones de hoy ponen de manifiesto la continua cooperación entre las fuerzas del orden federales y locales contra los delincuentes violentos".

El FBI y el Departamento de Justicia formalizan 66 cargos contra los detenidos.

Por su parte, Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, señaló que "los acusados de operar su propio ´paraíso de gánsteres´ en el condado de Orange [...] están rindiendo cuentas hoy", y destacó que el trabajo conjunto de las autoridades ha contribuido a reforzar la seguridad en la región.