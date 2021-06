"Es un profesional": Putin elogia a Biden

Un día después de la cumbre de Ginebra, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió a su homólogo estadunidense, Joe Biden.

El miércoles pasado, ambos mandatarios se reunieron por primera vez en un ambiente de tensiones por los recientes ciberataques, presuntamente, orquestados desde Rusia y los ataques a la oposición en ese país.

Putin insistió que el demócrata es un profesional, inteligente y astuto.

El mandatario ruso sostuvo que su país está dispuesto "a proseguir este diálogo en la misma medida en que lo está la parte estadunidense".

Sin embargo, el mandatario criticó severamente a la secretaria de prensa del presidente Joe Biden, Jen Psaki.

Ella no para de mezclar todo. No es que no sea educada o que tenga mala memoria, pero cuando las personas piensan que algo es secundario, realmente no le prestan atención", aseguró el mandatario.