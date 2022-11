"Es una vergüenza ser ruso"; Magnate ruso que criticó a Putin renuncia su ciudadanía

Oleg Tinkov, empresario de origen ruso que perdió su banco porque esté criticó la desions de su país de invadir Ucrania, asegura que ya renunció su ciudadanía, señalando que no quiere ser asociado con un país fascista.

"He tomado la decisión de renunciar a la ciudadanía rusa. No puedo ni quiero que se me asocie con un país fascista que comenzó una guerra con su vecino pacífico y asesina a diario a gente inocente", escribió en su cuenta de Telegram.

"Para mí es una vergüenza seguir teniendo este pasaporte. Espero que más empresarios conocidos sigan mi ejemplo, de manera que se debilite el régimen de Putin y su economía y finalmente resulte derrotado", añadió el oligarca.

En una entrevista, el millonario ruso, ahora de nacionalidad británica, señaló que el gobierno le obligó a vender la gran parte de su compañía a empresas de los amigos de Putin.

Además de Tinkov, el otro magnate ruso, Nikolai Storonsky, considerado el dieciseisavo hombre más rico del mundo, también escapó de su país y mudó sus operaciones a Europa.

Con Tinkov y Stotonsky ya son cinco los multimillonarios rusos que renunciaron a su ciudadanía este año.