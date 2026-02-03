España anuncia veto a redes sociales para menores de 16 años

España se incorporará al grupo de países que han decidido restringir el acceso de menores de edad a las redes sociales como una medida de protección ante los peligros del entorno digital. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que se prohibirá el uso de estas plataformas a menores de 16 años, al considerar que el espacio virtual se ha vuelto cada vez más hostil y riesgoso.

Durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái, Sánchez afirmó que las redes sociales "se han convertido en un Estado fallido" y subrayó la necesidad de una regulación más estricta. Como parte de esta iniciativa, las plataformas digitales estarán obligadas a implementar mecanismos efectivos para impedir el acceso de menores, y no simples requisitos simbólicos.

"El objetivo es establecer barreras reales", señaló el mandatario, quien advirtió que niños y adolescentes se enfrentan a entornos marcados por la adicción, el abuso, la pornografía, la manipulación y la violencia. En ese sentido, aseguró que el Estado asumirá un papel más activo para protegerlos de lo que calificó como el "salvaje oeste digital".

La prohibición a menores de 16 años forma parte de un paquete más amplio de medidas que el gobierno español comenzará a impulsar en los próximos días. Entre ellas, destacan reformas legales para que los directores ejecutivos de las plataformas digitales puedan ser responsabilizados penalmente por no retirar contenidos ilegales o de odio.

Sánchez también adelantó que en España se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de conductas ilícitas con fines económicos. Además, se implementarán las llamadas "auditorías de odio", con las que las autoridades analizarán y sancionarán la forma en que las redes sociales potencian mensajes discriminatorios o violentos.

Con esta decisión, España sigue el camino de otros países como Australia, que en 2025 se convirtió en el primero en prohibir las redes sociales a menores de edad, y Noruega, que también ha establecido restricciones. En México, aunque la aplicación es limitada, en estados como Querétaro se ha prohibido el uso de redes sociales a menores de 14 años.