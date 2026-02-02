Liberan a Liam Conejo en Minneapolis tras 11 días de detención

Liam, menor detenido por ICE, regresa a casa junto a su papá

El caso de Liam generó indignación internacional contra el ICE; ya se logró la reunificación familiar. Liam, el niño migrante detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 20 de enero, ya regresó a su casa en Minneapolis, luego de permanecer detenido en un centro de Texas por 11 días.

Ayer, Liam, de cinco años, y su padre, Adrian, fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche y los acompañé de regreso a Minnesota esta mañana. Liam ya está en casa. Con su sombrero y su mochila.

Joaquín Castro, Congresista

La liberación de Liam Conejo, junto con su papá Adrián Conejo, fue posible gracias a la decisión de un juez tras la indignación generada por el caso del niño de apenas cinco años de edad.

Detalles confirmados

La detención bajo custodia del ICE duró alrededor de 11 días en medio del endurecimiento de redadas migratorias que han dejado al menos dos ciudadanos muertos en Minneapolis, Minnesota, e intentos de ingreso a espacios diplomáticos como el consulado de Ecuador. Liam y su papá son liberados de centro de detención de Ice en Texas.

En redes sociales se difundieron las fotos del padre de origen ecuatoriano, Adrián Conejo y su hijo, quienes salieron del centro de detención de Dilley, en Texas, apoyados por el congresista de ese estado Joaquín Castro.

La liberación fue el 31 de enero aunque la confirmación y fotos se publicaron este 1 de febrero. No obstante, el caso del padre de Liam Conejo, continuará en el sistema judicial estadounidense.

Impacto en la comunidad

Las fotos con un semblante contento de Liam Conejo contrastan con las de la detención que generó indignación internacional. En aquella foto se le vio al menor con su famoso gorro azul de conejo estar de pie y por la espalda ser sostenido por un agente del ICE quien lo retenía sosteniendo su mochila de Spider-Man.

Activistas han denunciado que usaron a Liam como "cebo" para capturar a sus padres, situación que no lograron con su mamá embarazada.