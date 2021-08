"Esta acción militar debería haber terminado hace mucho tiempo": Biden

Este lunes, el presidente de EU, Joe Biden, anunció que no enviará más tropas estadounidenses a Afganistán porque no quiere repetir "los errores del pasado de quedarnos indefinidamente, sumidos en un conflicto que ya no es del interés nacional de Estados Unidos".

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Biden dijo que no vale la pena seguir sacrificando más vidas de soldados estadounidenses en Afganistán, y dijo que en unos días, "le pondremos fin a al guerra más prolongada de Estados Unidos después de 20 años de derramamiento de sangre".

"Esta acción militar debería haber terminado hace mucho tiempo", dijo Biden.

"Sé que mi decisión será criticada, pero prefiero enfrentar las críticas antes que dejar esta responsabilidad en manos de un quinto presidente", afirmó Biden.

Asimismo, recordó que el gobierno estadounidense ha invertido 13 billones de dólares durante los últimos 20 años de su intervención en Afganistán.

"Sacaremos a nuestra gente y nuestros aliados lo antes posible, y luego de completar esto, terminaremos con la guerra más extensa de EU. Estos eventos son prueba de que ningún presencia militar en Afganistán marca la diferencia. Nuestra misión tuvo muchos errores en Afganistán. No voy a engañar a los estadounidenses diciendo que un tiempo más en Afganistán marcará la diferencia", dijo el mandatario.

"Nunca se suponía que la misión en Afganistán fuera construir una nación. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido: prevenir un ataque terrorista en la patria estadounidense", dijo Biden, al añadir que el objetivo "sigue siendo hoy y ha sido siempre evitar un ataque terrorista en suelo estadounidense".

Recordemos que este fin de semana el gobierno de EU retiró sus tropas y los talibanes tomaron el poder, luego de anunciar un "gobierno islámico", como era antes de que el gobierno estadounidense decidiera intervenir tras los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.