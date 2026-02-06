General ruso Vladimir Alekseyev herido en tiroteo en Moscú

Disparan contra uno de los más importantes generales rusos, Vladimir Alekseyev; se encuentra en estado crítico.

El subdirector de la agencia de inteligencia militar de Rusia recibió varios disparos en la escalera de su apartamento.

Un alto oficial militar ruso que desempeña un papel importante en los servicios de inteligencia del país ha sido trasladado al hospital tras recibir un disparo en Moscú, según informaron los medios estatales.

El teniente general Vladimir Alekseyev recibió varios disparos en la escalera de su apartamento el viernes por un hombre armado desconocido en el noroeste de la ciudad y permanece en estado crítico, según los primeros informes. Alekseyev es subdirector de la agencia de inteligencia militar de Rusia, el GRU, una unidad del Ministerio de Defensa conocida por organizar operaciones encubiertas en el extranjero, incluidos asesinatos, sabotajes y espionaje.

Fue uno de los principales oficiales que proporcionó inteligencia a Vladimir Putin para la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. También ha sido ampliamente descrito como una figura importante que supervisa las empresas militares privadas del país y estuvo entre los altos funcionarios enviados a negociar con Yevgeny Prigozhin durante el breve motín del grupo Wagner en el verano de 2023.

Tras la revuelta de Prigozhin, se creía ampliamente que Alekseyev había caído en desgracia en Moscú y se informó que había sido detenido brevemente por sus vínculos con Wagner, pero finalmente conservó su puesto. Alekseyev se encuentra bajo sanciones de Washington por su presunta participación en intentos de interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. El Reino Unido también le impuso sanciones por el mortal ataque con el agente nervioso Novichok en 2018 en Salisbury.

Ninguna de las partes se ha atribuido la responsabilidad del tiroteo contra Alekseyev, pero es probable que las sospechas en Moscú recaigan sobre Kiev. Las agencias de inteligencia ucranianas han puesto en la mira a decenas de oficiales militares rusos y funcionarios instalados por Rusia desde el comienzo de la guerra, acusándolos de participar en crímenes de guerra.

¿Cómo ocurrió el tiroteo?

El momento del tiroteo es sorprendente. Ocurrió un día después de que las delegaciones rusa y ucraniana, incluido el superior directo de Alekseyev, Igor Kostyukov, se reunieran en Abu Dabi, donde ambas partes hablaron de un aparente progreso en las conversaciones de paz. Algunos en Moscú culparon rápidamente a Ucrania, alegando sin pruebas que Kiev intentaba descarrilar las negociaciones. "Este ataque terrorista confirmó una vez más la constante provocación del régimen de Zelenski, cuyo objetivo es descarrilar el proceso de negociación", declaró en Moscú el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Los esfuerzos de paz anteriores fracasaron debido a las demandas territoriales maximalistas de Rusia sobre Ucrania, y Moscú rechazó repetidamente los llamados de Kiev a un alto el fuego inmediato. Ucrania ha atacado al menos a tres generales rusos en la región de Moscú durante el año pasado, aunque tales operaciones típicamente han involucrado explosivos. Se sabe poco públicamente sobre las redes clandestinas que se cree están detrás de asesinatos y ataques a la infraestructura militar dentro de Rusia y en territorios controlados por Rusia.

Detalles confirmados sobre el ataque

El tiroteo de Alekseyev se considerará el último fracaso de los servicios de seguridad rusos a la hora de proteger a militares de alto rango en el interior del país. Si bien los detalles sobre quién perpetró el ataque y cómo se organizó siguen sin estar claros, blogueros militares rusos han criticado las aparentes fallas de seguridad, cuestionando cómo un hombre armado pudo entrar en el edificio de apartamentos sin ser detectado. Andrei Soldatov, experto independiente en los servicios de seguridad rusos, calificó el ataque de "una dejadez increíble". "Cabe esperar que reforzaran la protección de los altos mandos militares", escribió en redes sociales.