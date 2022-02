"Están bombardeando": youtuber mexicano en Ucrania comparte historias de operación rusa

El youtuber mexicano Alex Tienda, reconocido por hacer documentales para su canal, reportó en sus historias de Instagram algunos de los primeros instantes en los que Rusia atacó a Ucrania, donde se encuentra actualmente. Por medio de sus stories, Tienda mostró videos a las 5:07 de la madrugada, en los que podemos ver los tensos momentos en los que muestra algunos destellos, producto de detonaciones.

Te recomendamos: Guerra entre Rusia y Ucrania: últimas noticias en vivo 24 febrero "Amigos, ya están atacando aquí. Acaban de atacar aquí en la ciudad en la que estoy. Están bombardeando", dijo nervioso. "Ya están.. se escuchan ya disparos aquí, cerca de la cuidad y se escucharon dos explosiones ahorita", dijo mientras se ven luces que duran algunos segundos. Posteriormente, lo vimos evacuando el edificio en el que dormía, mientras explicaba la situación.

"Amigos, ya estamos saliendo del edificio, justo cuando me estaba despidiendo en la entrevista de CNN, en el enlace con CNN, escuché el primer bombazo; ya oficialmente ya se anunció, estamos siento atacados", reportó agitado mientras corría. En un momento más, mostró imágenes mientras corría por las calles y continuaba con la crónica del ataque.

"Ok, estamos corriendo justo", dijo. "No sabemos en qué momento estamos corriendo el peligro de que disparen... tengo la impresión de que al menos no han llegado todavía a esta parte de la ciudad".

"Estábamos saliendo del hotel, afortunadamente ahí había otros periodistas, estaban cargando lo más rápido posible. No cabíamos con ellos, entonces nos dijeron que van para el hotel principal", contó. "Estamos a tres cuadras".