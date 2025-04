Esto escribió el Papa Francisco sobre la muerte y la vejez

Este pasado lunes, el Vaticano confirmo el fallecimiento del Papa Francisco, el máximo jerarca de la iglesia católica, esto al final de la Pascua y tras meses de estar hospitalizado. Ahora se recuerda una el texto del papa sobre la muerte.

En el libro 'En espera de un nuevo comienzo. Reflexiones sobre la vejez' del arzobispo emérito de Milán, cardenal Angelo Scola, el papa francisco dejo una corta reflexión sobre la muerte, revelando el sentir del argentino sobre este evento natural.

"La muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo. Es un nuevo comienzo, como bien lo destaca el título, porque la vida eterna, que quienes aman ya experimentan en la tierra en las ocupaciones cotidianas, es el comienzo de algo que no terminará. Y es precisamente por eso que es un nuevo comienzo, porque viviremos algo que nunca hemos vivido plenamente: la eternidad", externó.

"Es cierto que envejecemos, pero ese no es el problema: el problema es cómo envejecemos. Si vives este tiempo de la vida como una gracia, y no con resentimiento; Si acogemos con sentido de gratitud y de reconocimiento el período (incluso largo) en el que experimentamos la disminución de las fuerzas, el cansancio creciente del cuerpo, los reflejos ya no son los mismos que los de la juventud, y bien, también la vejez se convierte en una edad de vida, como nos enseñó Romano Guardini, verdaderamente fecunda y capaz de irradiar el bien", escribe Francisco.

El Obispo de Roma asegura que las palabras que Angelo Scola dedica al tema del "sufrimiento", que a menudo aparece con la vejez y con la muerte, son "joyas preciosas de fe y de esperanza"