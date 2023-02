Estudiante ultima a su maestra en plena clase; Aseguran estaba poseído

El departamento de Pirineos Atlántico en Francia despertó con una difícil noticia que digerir, pues un joven de 16 años decidió apuñalar a su maestra en el pecho sin motivo aparente, medios locales señalan que el asesino habría estado poseído y escuchaba voces en su cabeza.

Los hechos habrían ocurrido a las 9 de la mañana, cuando el joven de 16 años se levanto y camino hacia la maestra, cuando este sacó un cuchillo y la apuñalo en su pecho, después de esto el criminal salió del salón de clases, donde fue atrapado por otro docente hasta que llego la policía.

"No lo vi levantarse pero lo vi frente a la profesora, muy tranquilo, y él se acercó a ella y le clavó un cuchillo grande en el pecho, sin decir nada", describió por su parte ante los periodistas un alumno, presente en la clase al momento de los hechos. "No supimos cómo reaccionar, hay un estudiante que abrió la puerta y salimos todos. Me escapé, salí del establecimiento". dijo una de las alumnas.

Las autoridades arrestaron al joven y es procesado por homicidio doloso, hasta el momento se desconocen las causas del ataque, pero medios locales señalan que el joven asesino había asegurado estar poseído y que antes de su ataque escuchaba voces en su cabeza.

L'assassinat d´une enseignante à Saint-Jean-de-Luz nous remplit d´une intense émotion. Je partage la douleur de sa famille, de ses collègues, de ses élèves, de nos enseignants qui consacrent leur vie à transmettre le savoir aux générations futures. La Nation est à vos côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 22, 2023

El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha sumado en redes sociales al "dolor" de la familia y allegados de la docente asesinada, incidiendo en que los profesores "consagran su vida a transmitir el saber a futuras generaciones".