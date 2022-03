EU busca levantar embargo al petróleo de Venezuela

Estados Unidos envió una delegación a Caracas con el objetivo de pacificar las relaciones bilaterales además de aislar a Rusia aun mas.

El "The New York Times" señalo que el gobierno de Estados Unidos, junto a sus aliados, no descartan levantar el embargo de el petróleo venezolano con el objetivo de dejar de depender del crudo ruso.

Desde que Estados Unidos impuso sanciones por las fraudulentas elecciones del 2018, que le dieron la reelección a Maduro, Caracas a aumentado su acercamiento a Moscú, ahora Washington busca reactivar su relación con el país bolivariano.

Maduro a sido uno de los defensores mas verbales de Vladimir Putin, sin embargo desde la llegada de los diplomáticos americanos, no se ha pronunciado de manera oficial.

Actualmente, Venezuela produce un total de 800 mil barriles al día, lejos de los 3 millones que se producían antes de las sanciones, esta producción podría suplir las necesidades de EU y Europa de crudo.