Explota pipa en Haití dejando 50 muertos; Decretan tres días de luto nacional

LATINUS.- Un camión cargado de gasolina que explotó en el norte de Haití dejó al menos 53 personas muertas y varios heridos, informaron funcionarios este martes. La explosión se produjo en la ciudad de Cabo Haitiano, dijo el primer ministro Ariel Henry, agregando que estaba devastado.

"Se decretarán tres días de duelo nacional en todo el territorio, en memoria de las víctimas de esta tragedia que sufre toda la nación haitiana", tuiteó.

Henry añadió que su administración desplegará hospitales provisionales en el área para ayudar a los afectados. De inmediato no trascendieron más detalles sobre el accidente. El vicealcalde de la ciudad, Patrick Almonord, explicó que un centenar de personas estaban tratando de saquear el camión en el momento de la explosión, después de que el vehículo se accidentó en el barrio céntrico de Pont Grand Bois et Samarie pasada la medianoche.

"Seguimos con el recuento" de víctimas, mencionó el vicealcalde a la emisora Radio Télévision Caraïbes, subrayando que la cifra de fallecidos es preliminar. El diario Le Nouvelliste informó que había decenas de personas hospitalizadas y que se solicitaban provisiones médicas. "Estamos abrumados", dijo una persona identificada como doctor Calhil Turenne en entrevista con medios locales.

Dave Larose, un ingeniero civil que trabaja en Cabo Haitiano, dijo a The Associated Press que pasaba en su auto cuando vio ambulancias y una multitud en una calle durante la madrugada del martes. La explosión se produce en momentos que Haití padece una grave escasez y precios en alza de combustibles "Es terrible lo que sufre nuestro país", dijo Larose. El ex primer ministro Claude Joseph tuiteó: "Comparto el dolor y la pena de la gente".