Falla informática del telescopio espacial Hubble en los 80, puede ser más fatal

Resulta complicado solucionar los problemas de una computadora de la década de 1980 que está dando la vuelta a la Tierra a cientos de kilómetros por encima de nuestras cabezas.

La NASA ha pasado más de una semana evaluando un problema informático que dejó fuera de servicio al venerable Telescopio Espacial Hubble el 13 de junio y que puede obligar a la nave espacial a recurrir a su computadora de respaldo. Ahora, las pruebas en curso sugieren que el problema que el equipo ha identificado hasta ahora puede no ser la raíz de los problemas de la computadora, según una actualización de la agencia.

"Después de realizar pruebas en varios de los módulos de memoria de la computadora, los resultados indican que una pieza diferente de hardware de la computadora puede haber causado el problema, y los errores de memoria son solo un síntoma", escribieron los funcionarios de la NASA en un comunicado publicado el martes (22 de junio).

Aunque la anomalía inicial sugirió que un módulo de memoria se estaba degradando, el equipo ahora sospecha que la raíz del problema podría estar en el módulo de procesamiento central de la computadora o en la conexión de esa unidad con el hardware de la interfaz.

En este momento, agrega el comunicado, el equipo está diseñando pruebas para identificar el problema con más confianza; esas pruebas "se ejecutarán en los próximos días".

La declaración de la NASA sugiere que el equipo aún no ha perdido la esperanza de revivir la computadora de carga útil principal, pero sí establece el plan si esa hazaña no se puede lograr. El telescopio lleva una computadora de respaldo que, al igual que la unidad principal, se instaló en 2009 durante la última misión de servicio de astronautas, pero que no se ha utilizado desde entonces.

"La computadora de respaldo no se ha encendido desde su instalación en 2009; sin embargo, fue probada a fondo en el suelo antes de la instalación en la nave espacial", escribieron los funcionarios de la NASA en el comunicado.

Si el equipo se ve obligado a recurrir a la unidad de respaldo, el Hubble cambiaría al módulo de procesamiento central y al hardware de interfaz de esa unidad. Cambiar de computadora no afectaría el acceso a los cuatro módulos de memoria en la nave espacial, señaló la NASA.

Los astronautas desplegaron el telescopio espacial Hubble desde el transbordador espacial Discovery el 25 de abril de 1990; cinco tripulaciones de astronautas visitaron posteriormente la nave espacial en órbita para reparar y actualizar la tecnología y los instrumentos a bordo. Sin embargo, la NASA ya no puede enviar misiones de este tipo para arreglar el telescopio, ya que dependían de la flota de transbordadores espaciales de la agencia, que se retiró en 2011.