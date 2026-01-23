Ryan Wedding, exatleta olímpico, detenido por narcotráfico en América del Norte

En una operación transnacional coordinada por el FBI y autoridades de diversos países, este viernes se confirmó el arresto de Ryan Wedding, un exatleta olímpico canadiense que pasó de las pistas de nieve a encabezar una de las redes de narcotráfico más violentas y sofisticadas de América del Norte. Wedding, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, era uno de los fugitivos más buscados, con comparaciones directas a figuras como Joaquín "El Chapo" Guzmán debido a su logística para mover toneladas de cocaína.

El arresto pone fin a una cacería humana de varios años y desmantela una estructura criminal responsable de múltiples homicidios y del tráfico masivo de drogas desde Colombia hacia México, Estados Unidos y Canadá.

Del podio al crimen organizado

La trayectoria de Ryan Wedding ha dejado atónitos a los investigadores por su transformación radical:

Pasado Olímpico: Representó a Canadá en snowboard, pero su carrera deportiva fue solo el inicio de una vida de excesos y ambición criminal.

Logística "Empresarial": Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Wedding lideraba una organización que utilizaba rutas complejas y tecnología encriptada, moviendo cargamentos valuados en cientos de millones de dólares.

Extrema Violencia: Se le vincula con una serie de ejecuciones por disputas de cargamentos, lo que le valió el apodo de "El Chapo del Snowboard" en círculos de inteligencia.

La Operación "Corte Final"

La captura se logró gracias a la interceptación de comunicaciones y la infiltración de agentes en su red de distribución. Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa millonaria por información que llevara a su paradero, señalándolo como un objetivo prioritario para la seguridad nacional. "Este arresto envía un mensaje claro: no importa tu origen o tu estatus previo, la justicia alcanzará a quienes alimentan la crisis de drogas en nuestras comunidades", declaró un portavoz del FBI durante la conferencia matutina.

Un viernes de alta intensidad global y nacional

La caída de Ryan Wedding ocurre en un contexto de noticias simultáneas que marcan la agenda de este 23 de enero:

En México: El ARMY de BTS sufre con las fallas de Ticketmaster para conseguir boletos.

Seguridad Estatal: La Fiscalía del Edomex aclara el polémico caso de Lidya, descartando su embarazo.

Economía Social: Continúan los pagos de la Pensión Bienestar para adultos mayores.

Justicia en Coahuila: Avanzan las investigaciones por la muerte de Chris Hernán en Torreón y el trágico accidente en San Pedro.

Ryan Wedding enfrenta ahora cargos que podrían mantenerlo en una prisión federal de máxima seguridad por el resto de su vida, incluyendo conspiración para distribuir sustancias controladas y lavado de dinero.