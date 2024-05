Adolescentes de Texas ganan $50,000 por inventar un dispositivo que filtra microplásticos

Dos adolescentes de Woodlands, Texas, han desarrollado un dispositivo capaz de filtrar microplásticos tóxicos del agua. Victoria Ou y Justin Huang, ambos de 17 años, crearon esta innovadora solución utilizando ondas sonoras ultrasónicas, lo que les valió el prestigioso Premio Gordon E. Moore y un premio de $50,000 en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería Regeneron (ISEF) en Los Ángeles.

Los microplásticos, diminutas partículas resultantes de la degradación de residuos plásticos, son un contaminante ubicuo que se encuentra en los océanos, montañas, polvo doméstico e incluso en nuestros alimentos y agua. Estas partículas representan un riesgo significativo para la salud humana, con estudios que sugieren que ingerimos e inhalamos el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico cada semana. Los posibles impactos en la salud incluyen cáncer, problemas de fertilidad, problemas de desarrollo y alteraciones hormonales.

El dispositivo de Ou y Huang aborda este problema urgente utilizando ondas sonoras de alta frecuencia para filtrar microplásticos del agua. Este método, el primero en su aplicación, ha mostrado resultados prometedores. El dúo presentó su dispositivo en ISEF, compitiendo contra los mejores jóvenes científicos de todo el mundo y obteniendo el primer lugar en la categoría de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.

El dispositivo ultrasónico funciona utilizando transductores eléctricos para generar ondas sonoras que crean presión, empujando los microplásticos hacia atrás mientras permiten que el agua pase. Las pruebas iniciales en microplásticos comunes como poliuretano, poliestireno y polietileno mostraron que el dispositivo puede eliminar del 84% al 94% de los microplásticos en una sola pasada. En una configuración de dos etapas, la eficiencia aumentó al 94%-96%.

A pesar de los resultados prometedores, la tecnología aún está en sus primeras etapas. Huang expresó optimismo sobre la posibilidad de refinar el dispositivo con equipo más profesional y pruebas en laboratorio, con el objetivo de alcanzar la fabricación a gran escala.

Queríamos encontrar una solución a esto porque las soluciones actuales no son realmente efectivas", explicó Huang.

La inspiración para su proyecto surgió de una visita a una planta de tratamiento de agua, donde se enteraron de que las instalaciones existentes no filtran los microplásticos. Los métodos actuales, como el uso de coagulantes químicos o filtros físicos, tienen desventajas significativas, incluyendo la contaminación ambiental, los altos costos y la ineficiencia.

La solución amigable con el medio ambiente y rentable de Ou y Huang podría revolucionar los procesos de tratamiento de agua, potencialmente utilizándose en plantas de tratamiento de aguas residuales, instalaciones industriales e incluso electrodomésticos como las lavadoras. Sin embargo, es necesario seguir desarrollando y probando para llevar su invento al mercado.

Reflexionando sobre su éxito, Huang compartió: "Esto es algo con lo que he soñado toda mi vida, así que todavía me estoy pellizcando para saber si esto es real o no". Con su premio de $50,000, los jóvenes innovadores están bien posicionados para continuar su trabajo y acercar su tecnología revolucionaria al uso generalizado.