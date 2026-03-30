Aumentan precios de hospedaje en Guadalajara por Mundial 2026

El Mundial de 2026 no solo promete estadios llenos y emociones al límite; también está desatando una verdadera "tormenta" en los precios de hospedaje. En Guadalajara, una de las sedes mexicanas, pasar la noche durante el torneo podría convertirse en un lujo reservado para pocos.

De tarifas normales... a precios impensables

Lo que hoy cuesta unos pocos miles de pesos por noche, durante el Mundial se transforma en cifras que parecen sacadas de hoteles de ultra lujo.

Diversos reportes coinciden en que:

Habitaciones que rondan los 6 mil pesos pueden dispararse hasta 27 mil o más.

En casos extremos, hay alojamientos que superan los 50 mil pesos por noche.

El incremento puede ir desde 300% hasta más de 1000%, dependiendo de la ubicación y la demanda.

El artículo original de Vanguardia destaca que, en algunos casos, los precios podrían elevarse hasta 15 veces su valor habitual, reflejando un fenómeno de especulación impulsado por la alta demanda.

La ley de la oferta... llevada al extremo

¿Por qué ocurre esto? La respuesta es simple: el Mundial será uno de los eventos más grandes del planeta.

Millones de aficionados viajarán a México.

Guadalajara recibirá partidos clave entre el 11 y el 26 de junio de 2026.

La ocupación hotelera podría alcanzar niveles cercanos al 100%.

Ante este escenario, autoridades y empresarios coinciden en que los precios se rigen por la oferta y la demanda. Incluso se ha señalado que el aumento es parte del impacto económico esperado, ya que generará empleos y derrama turística.

¿Oportunidad económica... o riesgo para el turismo?

No todo es positivo. Algunos empresarios advierten que estos precios podrían jugar en contra:

Incrementos de hasta 600% ya generan preocupación en el sector turístico.

Visitantes podrían optar por hospedarse en otras ciudades o incluso en estados cercanos.

La percepción de "destino caro" podría afectar la imagen internacional de Guadalajara.

En otras palabras, el Mundial podría atraer turismo... pero también alejar a quienes no estén dispuestos a pagar cifras tan elevadas.

Alternativas: casas, Airbnb y estancias compartidas

Ante los altos costos, muchos aficionados buscarán opciones más accesibles:

Casas y departamentos en renta también subirán de precio, pero suelen ser más competitivos.

Plataformas como Airbnb jugarán un papel clave para ampliar la oferta.

Incluso se espera que habitantes locales renten sus viviendas para aprovechar la demanda.

Un fenómeno global... con impacto local

Lo que sucede en Guadalajara no es un caso aislado. En cada Mundial, las ciudades sede experimentan aumentos similares. Sin embargo, la magnitud del Mundial 2026 —el más grande de la historia— está llevando estos incrementos a niveles récord.

Además, este fenómeno ya está impactando otros sectores:

Incremento en rentas y vivienda

Cambios en zonas urbanas

Mayor presión sobre servicios turísticos

El precio de vivir el Mundial

El Mundial 2026 será una fiesta global, pero también una experiencia costosa. Para quienes planean viajar a Guadalajara, la recomendación es clara: reservar con anticipación o buscar alternativas fuera de las zonas más demandadas.

Porque en esta edición, no solo los boletos serán caros...

también lo será simplemente tener un lugar donde dormir.