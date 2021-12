Hombre que usó un brazo falso para evitar vacunarse, finalmente se inoculó

Mientras afronta un proceso por fraude criminal por su actitud de principio de año, ahora se convirtió en un ferviente defensor de la vacunación

INFOBAE.- El escandalo del dentista italiano que se presentó con un brazo falso para que lo inocularan con la vacuna Covid ha dado un giro ya que ahora se sabe que el médico finalmente fue vacunada y no sólo eso: ahora afirma que la vacuna "es la mejor arma que tenemos contra esta terrible enfermedad".

El insólito acto del doctor Guido Russo, el cual defiende como una protesta contra la orden gubernamental de vacunación obligatoria, no contra la vacunación en sí misma, lo tiene enfrentando un proceso judicial en el que afronta cargos por fraude criminal. Russo se presentó por primera vez en un centro de vacunas en la ciudad norteña de Biella a principios de este año, cuando una directriz del gobierno hizo obligatoria la vacuna para los médicos y enfermeras, pero en vez de prestar su brazo para ser pinchado, el dentista usó un brazo hecho de silicona.

Una enfermera que vio el brazo de silicona e informó lo que Russo estaba tratando de hacer a sus gerentes. El dentista reconoció que su protesta había fracasado y dijo que recibió una dosis de la vacuna en uno de sus brazos al día siguiente "porque el sistema me obligó a hacerlo". En días recientes, Russo apareció en televisión en el programa italiana La7 donde afirmó que su intención no era defraudar al gobierno ni engañar a nadie porque era obvio que el brazo no era real. Afirmó que su objetivo era hacer una protesta personal contra los mandatos de vacunas.

"Creo que en este momento la vacuna es la única arma que tenemos contra esta terrible enfermedad, pero debería haber libertad de elección", añadió el dentista, reconociendo públicamente su apoyo a los actuales programas de vacunación.

Russo negó que estuviera en contra de las vacunas y que no hubiera recibido todas las vacunas de su infancia. Además, reiteró que había vuelto a reforzar algunas de esas vacunas durante el verano, incluida una vacuna contra el tétanos. Si bien la tasa de vacunación de Italia es casi el 85% de la población actualmente elegible de 12 años o más, las personas en el rango de edad de 30 a 59 han demostrado ser las más resistentes a las vacunas, con casi 3,5 millones que aún no han recibido sus primeras dosis.

El gobierno está ampliando su mandato de vacunas a otras categorías de trabajadores, incluidos los agentes del orden y los maestros.