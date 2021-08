Hospitalizan a niña de 3 años por Covid-19; mamá culpa a quienes no se vacuan

Una niña de 3 años tuvo que ser hospitalizada en Oklahoma, Estados Unidos, debido a complicaciones causadas por Covid-19. Desde Facebook, la mamá de Aurora, Amelia, comenzó a compartir la historia de su hija de 3 años tras complicarse el Covid-19 con neumonía bilateral. Fue el 12 de agosto el primer día que Amelia compartió que su familia entera había contraído Covid-19, sin embargo, fue la más pequeña la que ha sufrido más.

"Mi pequeña familia tiene Covid. Estábamos bien hasta que mi bebé Aurora dio un giro para lo peor y ahora está en el hospital con neumonía bilateral" AMELIA, MADRE DE AURORA, NIÑA DE 3 AÑOS HOSPITALIZADA POR COVID-19

Aurora está hospitalizada por culpa de los que no se vacunan: Mamá

La mamá de Aurora expresó su enojo hacia aquellos que han decidido no vacunarse en Estados Unidos, pues sus decisiones han afectado la salud de su pequeña hija. Además, aseguró sentirse culpable porque, al ser enfermera, ella llevó el virus a su casa debido a que trata todo el tiempo a "personas no vacunadas".

"Si eliges no ser vacunado, has elegido también a mi hija. Tu elección llevó a que mi niña inocente fuera hospitalizada. Así que perdóname, pero estoy enojada. Estoy enojada porque he hecho TODO bien. Enfadada porque vengo a trabajar y me agoto para tratar a pacientes no vacunados. Sólo para llevarlo a casa a mis bebés. ¿Te imaginas mi frustración? ¿Mi culpa? ¿Mi miedo?" AMELIA, MADRE DE AURORA, NIÑA DE 3 AÑOS HOSPITALIZADA POR COVID-19

Amelia aseguró que entiende la preocupación de la gente hacia las vacunas contra Covid-19 porque es algo desconocido, pero invitó a todos los que están en contra de éstas a acudir con alguien que pueda resolver sus dudas. Asimismo, pidió a todos que se educen respecto a las vacunas y sus efectos para que puedan "tomar mejores decisiones" para todos, incluida Aurora.

"Conozco a docenas de personas que responderán a todas las preguntas que tienes, yo misma incluida. Así que POR FAVOR. Edúcate. Y tomar mejores decisiones. Para ti y para todos los demás a tu alrededor. Mis bebés incluidos" AMELIA, MADRE DE AURORA, NIÑA DE 3 AÑOS HOSPITALIZADA POR COVID-19