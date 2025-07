Incendio cerca del Área 51 desata teorías extraterrestres

Administrado por la Oficina de Administración de Tierras (BLM), el siniestro aún no está contenido debido a las condiciones secas, temperaturas elevadas y vientos fuertes . Aunque no han sido ordenadas evacuaciones, las columnas de humo llegan hasta Las Vegas, afectando la visibilidad.

Las transmisiones en vivo desde zonas cercanas han mostrado densas humaredas sobre el Área 51, y en redes sociales han surgido teorías de conspiración. Algunas publicaciones afirman que el fuego podría ser una estrategia del gobierno para "limpiar" el sitio o destruir pruebas de tecnología extraterrestre, mientras que otros especulan con ataques alienígenas.

Usuarios en X comentan:

"This is a sanitizing event, blowing up the facility."

"I'm not saying it's aliens but..."

Sin embargo, expertos y autoridades desestiman estas versiones: subrayan que se trata de un incendio de vegetación, combatiendo con recursos estándar y sin indicios de actividad inusual .

El Área 51, oficialmente parte del Nevada Test and Training Range, está a 83 mi (133 km) al noroeste de Las Vegas y fue creada en 1955 para pruebas de aviones experimentales como el U-2. Su reputación de base secreta ha alimentado mitos sobre OVNIs desde hace décadas.

Un informe del Pentágono de junio de 2025 reveló que, en la Guerra Fría, se alentaron narraciones sobre "platillos voladores" para disfrazar programas de desarrollo de armas —como el avión sigiloso F-117— confirmando que la desinformación también ha sido una táctica oficial.

Por ahora, el Gothic Fire representa una amenaza natural controlada en terreno remoto, sin señales de daños a instalaciones ni personas. No obstante, la cercanía al Área 51 y el característico misterio que rodea al complejo han encendido nuevas oleadas de teorías conspirativas.